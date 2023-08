Espejismo y pesadilla

El mundo político va cambiando. El anonimato de las redes sociales- internet, permite a la mayoría silente escuchar todas las opiniones, y emitir sus conceptos con un discreto toquecito al teclado.

Va paso a paso, aunque a caminar muy lento, rompiendo la línea de los conservadores políticos de no opinar, no emitir conceptos, mantener en secreto sus preferencias, y esperar el día de las votaciones para dar contundente respuesta a los que jugaron con sus necesidades.

Hoy, la mayoría silente opina a contrapelo de una red social irreverente, donde nada es verdad, ni nada es mentira, sino sencillamente el vertedero de rencores y de apetencias.

El mudo y sordo no tiene hoy temores del vecino, del amigo, del compañero de trabajo. Puede externar su opinión y escuchar la de otros, sin poner la cara y venciendo sus temores de ser identificado.

La masiva irrupción de las redes sociales en el país jugará un papel pionero e importante en las venideras elecciones. Se plantean temas para todos los gustos, todos los colores, para todas las frustraciones sociales.

Pero también la autopista on-live sirve para una descarga de la conciencia de los timoratos, de los que no militan en partidos, de los que cada día solo se ocupan de sus necesidades, sin pensar en los demás.

A pesar de su gran atractivo, las redes sociales y el internet pueden jugar un papel estelar en las venideras elecciones quitando los grilletes a la mayoría silenciosa, pero todavía le falta terreno para dar una victoria absoluta.

No se pueden descartar los miles de analfabetos, de los que no tienen internet –que todavía es sumamente caro en el país-, de los que no saben manejar las computadoras, los celulares, las tablets, y de los que viven cada día en su calvario personal.

El hambre, la miseria extrema, la exclusión, no se solucionan con un toque de internet. Las grandes mayorías dominicanas viven en la miseria absoluta, su lucha es por conseguir una comida al día y vivir a cielo abierto. El on-live es un espejismo que no lo despierta de la pesadilla del abandono social. ¡Ay!, se me acabó la tinta.

Por Manuel Hernández Villeta

