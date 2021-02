Espectadores consideran injusta la salida de La Shanty de MasterChef Celebrity

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Espectadores de la segunda temporada del programa “MasterChef Celebrity República Dominicana” consideran injusta la salida de la comunicadora La Shanty del concurso de talento culinario, que inició el pasado domingo por Telesistema, canal 11.

Tras su salida en el primer episodio del programa de corte internacional, espectadores del programa coincidieron en que a los jueces pudo habérsele ido la mano al dejar fuera a la talentosa presentadora de TV, que labora en El Show del Mediodía.

“Shanty eres la mejor, los jueces se equivocaron con la decisión” o “no me gustó que se fuera ella, el otro lo hizo peor”, son solo algunos de los comentarios que versan a favor de la comunicadora al pie del video en el que la comunicadora abandona a MasterChef Celebrity

En ese mismo sentido, la también comunicadora y competidora del programa, Yubelkis Peralta, lamentó la salida de La Shanty.

“Me dio tanta pena porque Shanty sabe cocinar, Anderson por ejemplo no sabe cocinar, dirá bueno no importa, no sé cocinar, pero tu sabiendo cocinar y que te saquen es duro”, se lamentó Peralta en el mismo audiovisual de despedida.

La Shanty, a quien le hubiese gustado continuar en el concurso, agradece la oportunidad de haber sido seleccionada para participar en un programa de esta naturaleza

“Me sorprendió ver la envergadura, lo bien cuidado que está cada detalle y cómo cuidan a sus talentos”, resaltó a favor de la producción del programa.

En ese mismo sentido, lamentó su salida del programa porque no pudo lograr su objetivo. “Me hubiese gustado ganar para entregar la donación a la fundación Manos Fraternas, la cual acoge a niños y ancianos, y de ese modo seguir con mi compromiso como comunicadora de usar los medios y canales para servir a otros. Pero, así son las competencias, tristemente cada semana se irá una persona. Lo importante es disfrutar el proceso”, reflexionó.

La segunda temporada de MasterChef Celebrity RD se transmite todos los domingos por Telesistema, canal 11.