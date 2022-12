Especialistas de distintas áreas levantan su voz para que RD accione en favor de la mujer y viva en una cultura de paz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Varios especialistas de distintas áreas, abogaron este martes para que la República Dominicana comience a accionar en favor de la mujer y cree las condiciones necesarias para que su sociedad pueda vivir en una cultura de paz.

Las voces de los profesionales se elevaron desde la plataforma digital El Nuevo Diario TV, en el programa especial “Liderazgo Femenino Accionando por la Paz”, conducido por la comunicadora y activista social NiKauly de la Mota.

De la Mota, también presidenta de la Organización Mujeres Líderes Dominicanas, llamó a la ciudadanía a trabajar porque se eliminen las estadísticas de mujeres maltratadas y asesinadas a manos de un hombre, específicamente en las zonas Sur y Norte del país, donde se encuentran los grupos más vulnerables.

Manifestó que en el país se están dando dos situaciones que se deben cambiar y una de ellas es que en los centros de salud de República Dominicana, cuando las mujeres van con signos de violencia física como una contusión en un ojo, los doctores no ponen la condición más el contexto en que se pudo producir, lo que invisibiliza casos de maltrato en cierta manera.

“Cuando hay una niña que es víctima de violación no ponen quefue violada, le ponen vulva desgarrada, pero no ponen lo demás, entonces de alguna manera se invisibiliza esa situación y no llega al Ministerio Público como debe de llegar”, expuso.

Asimismo, dijo que en el país siete de cada diez hogares experimentan la violencia intrafamiliar, lo que indicaría que las familias en el territorio nacional no están siendo escenarios seguros.

Mujer valiosa

Durante el programa especial, la psicóloga Fátima Contreras, quien sufrió maltratos durante un largo tiempo de su vida, testificó que la violencia roba la paz, la felicidad y la estima de las víctimas, haciéndolas asumir todo lo negativo y volviéndose propensas a padecer depresión.

Narró que lo único que pudo encarrilar su vida, luego de haber sufrido maltratos que la hicieron cuestionar su propósito, fue la fe en Dios y el asumir su compromiso como madre. Gracias a esto, en la actualidad Contreras es psicóloga clínica y pretende seguir aportando para que las mujeres entiendan el valor que poseen.

Innovación

Por su parte, la jefa de misión y cónsul de la Embajada de Israel en República Dominicana, Avía Levi, manifestó el deseo que tendría su país de poner a disposición de otras naciones sus avances en innovación para prevenir los casos de violencia contra la mujer y asesinatos de este género.

Aseguró que la sociedad israelí se ha dedicado a educar sobre la importancia de la sociedad de erradicar esta problemática y de que se viva en una cultura de paz y para lograr que esto último sea una realidad hay trabajado en distintas herramientas tecnológicas.

“En Israel 27 mujeres fueron asesinadas por su género en 2021 y para prevenir eso hay varias cosas que estamos haciendo, una es un programa de inteligencia artificial que si una mujer grita auxilio o se escuchan muebles quebrándose, este sistema puede detectar estos ruidos y llamar a las personas que están guardadas como su contacto de emergencia”, acotó.

Estadísticas

La directora Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) de la Policía Nacional, Celeste Yanet Jiménez Cabral, manifestó que la República Dominicana ha presentado una baja de cinco feminicidios en comparación con el año pasado, gracias a acciones como el monitoreo de víctimas.

“El año pasado para esta fecha teníamos 65, este año tenemos 60. En la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar hemos estado trabajando de manera integral la prevención, persecución y la atención, indiscutiblemente fundamentado sobre una buena coordinación interinstitucional”, expuso.

De igual forma, aseguró que trabajan en la ejecución de las órdenes de arresto, con el objetivo de disminuir la impunidad, a la espera de la readecuación de la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar que según dijo, se encuentra en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo.

“De 8,122 nosotros hemos ejecutado el 72% esas órdenes, el director general, mayor Eduardo Alberto Then, de manera determinante ha instruido que toda orden de violencia debe ser ejecutada en menor cantidad de tiempo”, expresó.

Deuda

El director de Centro de Intervención Conductual para Hombres de la Procuraduría General de la República, Luis Bergés, apuntó que sin duda alguna la República Dominicana ha realizado un gran esfuerzo para saldar la deuda cultural de dominación, poder, control, dictadura, mensajes sociales y políticos que han normalizado las violaciones de derecho a lo largo de la historia.

“Esa gran deuda la tenemos en que las políticas públicas no ha sido del todo acatadas por la ciudadanía y yo pienso que es ahí donde tenemos la gran responsabilidad, pero no podemos decir que en República Dominicana no se ha hecho lo que hay que hacer, lo que pasa es que hemos tenido un tiempo de reacción muy lento a lo que deben ser esos programas y debemos seguir haciéndolos cada vez más eficientes”, comentó.

