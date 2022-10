Especialistas buscan crear “La Ruta neurológuca RD” para atender ACV en el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Médicos especialistas en neurología promueven la creación de lo que han denominado “La Ruta Neurológica RD”, con la finalidad de establecer mecanismos de respuestas a nivel nacional a los accidentes cerebrovasculares (ACV).

El neurocirujano Amaury García y la neuróloga vascular Rina Then, al participar en el programa “La Mañana con Dary Terrero”, abordaron todo los concerniente a los ACV , los tratamientos y respuestas ante esos casos.

Destacaron la necesidad de personal calificado para administrar el tratamiento agudo oportuno a los casos de ACV, por lo que buscan coalicionar todos los expertos en la materia a nivel nacional.

“El ACV es una enfermedad catastrófica y estos son pacientes que deben ser tratados por un team especializado, no cualquier persona puede tratar un ACV… el espíritu de esta coalición, con expertos nacionales es que podamos identificar esos pacientes, tener campañas de educación para todo personal médico, no importa en que punto del país se encuentre”, agregó Then.

En ese orden, sostuvo que la enfermedad cerebrovascular se presenta de forma abrupta y no hay forma de prevenir que pase de forma fulminante en los pacientes.

De su lado el doctor García, calificó esta enfermedad como un problema de salud pública que necesita ser abordado. En ese sentido explicó que la propuesta de la “Ruta Neurológica RD” ha sido presentada al presidente de la República, Luis Abinader y el ministro de Salud Pública Daniel Rivera.

Rina reiteró que el ACV es una emergencia médica que lleva a la muerte o discapacidad severa, por lo que al primer síntoma los pacientes deben acudir de inmediato a recibir atención médica.

Mientras, García aboga por construir una cadena asistencial en todo el territorio nacional, para que donde quiera que se presente un caso sepan los hospitales como responder y a donde dirigirse.

Se recuerda que la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía (SDNN), está desarrollando su XXX Congreso Internacional de Neurología y Neurocirugía 2022.

El evento científico se realiza desde este jueves hasta el domingo en el Punta Cana Convention Center.

