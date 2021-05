Especialistas afirman defender vida de la madre es su deber, por lo que no necesitan causales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos especialistas en oncología y ginecoobstetricia afirmaron que la Constitución y las leyes siempre han protegido a los médicos para salvar a la madre, por lo que para proceder no necesitan causales, ya que respetan lo que elijan la paciente y su familia.

El ginecobstetra oncólogo Tomás Ventura y la ginecobstetra colposcopista Noemí Guerrero Cueto también afirmaron que en situaciones de gravedad tienen amparo legal, que los cubre siempre que hagan todos los esfuerzos por proteger las dos vidas.

“No es cierto que estemos frenados porque normas impiden el aborto, al contrario, para salvar a la gestante nos resguardan”, añadieron.

Aclararon que en los casos excepcionales en los que la embarazada corre peligro, como miocardiopatía dilatada, la interrupción no es penada pero que aún en esas circunstancias, si no quiere no deben jamás violentar su determinación.

“Por eso es firmado un consentimiento para actuar y lo que no debemos hacer es obligarla a decidir abortar, porque viola los derechos humanos y acuerdos internacionales lo prohíben”, explicó Ventura.

Sobre extirpar un embarazo ectópico, indica que no es considerado una práctica abortiva, porque el feto no tiene ninguna posibilidad de vivir, está fuera del útero y arriesga la vida de la madre. Es un diagnóstico diferencial.

En tanto, Guerrero Cueto define esencial educar a la mujer para que sepa cuáles son las condiciones de riesgo para su salud en las que debe evitar un embarazo, como la falcemia homocigota, donde el peligro de mortalidad es muy alto.

En la imposibilidad de vida extrauterina, plantea explicarle que los estudios no son 100% certeros, que pueden errar, mostrarle compasión y orientarla sobre las posibilidades, para que sepa que abortar no es su única alternativa.

Lamentó que la intolerancia llegué a los insultos e incluso a manifestaciones en hogares de legisladores y hasta de sus padres, como en el caso de la pediatra y senadora de Azua, Lía Díaz y del ginecoobstetra y diputado de Barahona Moisés Ayala y llamó a los congresistas y al presidente Luis Abinader a seguir apegados a la ciencia.

Ningún cáncer amerita abortar. Ventura afirmó que ningún tipo de cáncer requiere aborto para proveer tratamiento, por esto lo suministran en cualquier nivel de la gravidez y detallan que entre la espera del diagnóstico y la preparación de la paciente, transcurre un lapso a veces superior al mes y medio, lo que disminuye el riesgo para la criatura.

Llamó la atención sobre las consecuencias que abortar acarrea a la salud materna, infecciones, hemorragias, peligros anestésicos, por lo que está contraindicado para tratar estos males.

Explicó que la radioterapia y la quimioterapia pueden afectar al feto pero no significa que siempre sea así, que no tenga posibilidad de sobrevivir. “Dejarlo en el vientre no hará daño a la madre y le da la oportunidad a ese niño de vivir, lo que no hace el aborto”, expone.

En cuanto al cáncer de cérvix, explica que para operar hay que extraer el útero, por lo que no es considerado aborto y en el caso de la radio y/o quimioterapia, si la paciente decide esperar, porque es un mal que avanza lento, podría hacerlo, pero igual si quiere tratamiento inmediato, le es proporcionado, porque en cualquiera de estas circunstancias la ley protege al médico.-

