Especialista sugiere al Poder Judicial cambiar formato de informaciones a la prensa local

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ecosistema de los medios revolucionó las noticias, los diarios impresos ya no se leen tanto, los kioscos ya no venden revistas, sino libros, camisetas, recuerdos, pero no venden ni diarios ni revistas, es decir, la gente se informa cada vez más a través de las redes sociales.

Por esta razón el encargado de la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia y coordinador del Comité de Lenguaje Claro y Lectura Fácil del Poder Judicial de Córdoba, Leonardo Altamirano, hizo tres sugerencias importantes al Poder Judicial (PJ) dominicano.

1- El Poder Judicial deberá producir formatos que permitan informar a la ciudadanía con mayor precisión, sin vulnerar derechos de las personas, ni menospreciar el impacto informativo que permite incidir en los debates públicos.

2- Propiciar un trabajo colaborativo entre los poderes judiciales y los medios de comunicación que no genere daños a las personas que recurre en justicia ni dificulte el trámite del proceso.

3- No dejar de reconocer la independencia en la prensa, debe transformarse en un socio estratégico de la Justicia en la tarea de elevar la calidad de la información judicial que circule en la sociedad.

Y es que, desde el PJ, Altamirano dijo que se puede ayudar a la prensa a realizar su trabajo, y a través de ellos los poderes judiciales pueden elevar su calidad informativa, garantizar el derecho a conocer de la sociedad, para que todos podamos ejercer derechos y saber como nos afecta en la vida interior.

En ese orden, durante su exposición en el seminario internacional Retos de la Comunicación Judicial, informó que cuatro de cada diez personas confían en la mayoría de las noticias, las que leen, el consumo de los medios tradicionales se reduce en todos los mercados, en este último año en casi todos los mercados, televisión y prensa; solo una cuarta parte de los encuestados inicia su jornada del día informativa leyendo, el resto lo hace desde un sitio web o una aplicación de Google.

La gente está en las redes, y desde ahí va a las distintas páginas. Ya no leemos de la misma manera que hace un año, reitero, Leonardo Altamirano, razón por la cual hizo tres sugerencias básicas al Poder Judicial dominicano, durante el seminario Retos y Desafíos del PJ, expresó el especialista.

Lo inadecuado para los periodistas desde el PJ

El experto en Semiótica de la Comunicación, manifestó que lo inadecuado para los periodistas, entre otras cosas desde el Poder Judicial es ofrecerles: Documentos demasiados extensos, sintaxis enmarañadas, empleos de términos técnicos, incorporación de arcaísmos, uso de expresiones en latín o inglés, falta de independencia semántica, ausencia de paratextos, índices, glosarios, notas al pie, inadecuada jerarquización gráfica, escaso desarrollo del diseño documental.

Que se puede hacer y que no para facilitar el trabajo del periodista basados en la información judicial: el proceso de mediatización.

“Un tipo particular de acción interpretativa llevada a cabo por los medios de comunicación no especializados a partir de la aplicación al discurso jurídico de las rutinas de producción periodística y los criterios de noticiabilidad”, explicó.

¿Cómo se informa a la ciudadanía?, se preguntó el expositor español, la prensa gráfica, la radio y la televisión ya no serán las especies dominantes en el ecosistema de medios de comunicación.

Altamirano dijo que cada vez más personas se informan a través de las redes sociales y desde allí, van a los portales web de los medios tradicionales.

No obstante, las redes sociales no cumplen con parámetros de calidad informativa, sino que buscan crear comunidades. Los usuarios activan la información que coincide con sus preferencias. Muchas publicaciones digitales no respetan los derechos humanos, intimidad, protección de la niñez, no revictimización, el debido proceso.

“El lector transmedia, atención dispersa y lectura superficial, esto reduce cada vez más el tiempo promedio de lectura de las noticias”, subrayó.

