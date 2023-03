Especialista plantea el cerebro está equipado para la supervivencia, no para garantizar bienestar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Especialista en bienestar y productividad, Nancy Tejeda instó querer las cosas materiales por las razones correctas, ya que al estar equipado para la supervivencia, el cerebro tiende a enviar informaciones herradas que llevan a las personas a pensar que la abundaría es lo único que las llevará a la felicidad independiente de lo que haya que sacrificar en el camino.

“Tú quieres más ingresos, pero ¿para qué?, para trabajar 14 horas y dejar de vivir o no atender a tu familia, no, no, tú quieres más dinero para vivir experiencias, para viajar con tu pareja, para poder disfrutar, entonces, a veces acumulamos bienes materiales y nos olvidamos de disfrutar esas cosas materiales”, comentó.

Tejeda aclaró que las ambiciones no son malas, pero hay aprender a manejarlas, porque el cerebro de los seres humanos está más que preparado para la supervivencia, pero muy poco para garantizar bienestar.

“El cerebro nos dice mientras más tengo, más segura estoy, más probabilidades tengo de sobrevivir y si no somos conscientes podemos caer en un patrón de acumular bienes materiales”, destacó.

En un diálogo con la comunicadora Krimslei Brito Padilla en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, la especialista en productividad y bienestar aseguró que no existirá un nivel de “satisfacción si nuestro bienestar está basado en temas extrínsecos”

(Ver programa).

En ese orden, acentuó que la fuente real de nuestro bienestar está conectando con los motivadores intrínsecos.

“La felicidad es el hecho sentirte satisfecho con tu vida y contigo mismo, porque al final eso es lo que nos va a producir una sensación de bienestar y eso tiene que ver un poco con nuestro valor, con ser auténticos”, concluyó.

