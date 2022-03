Especialista llama incorporar la comunicación como asignatura en escuelas y carreras universitarias

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista y locutora María Cristina Rodríguez propuso este jueves incorporar la comunicación como asignatura en las escuelas, colegios y en todas las carreras universitarias del país, ya que asegura es un recurso poderoso que quien lo domina, tiene mayores posibilidades de insertarse en el mundo laboral.

Dijo que la comunicación es la gran asignatura pendiente en el currículo educativo dominicano, y que se debe dejar de ver como un recurso exclusivo de la carrera de periodismo, “pues a veces los mismos periodistas tienen dificultades con la oratoria”.

Mediante un comunicado de prensa, la especialista asegura que es indispensable en estos tiempos desafiantes, y ante mercados tan competitivos, saber comunicar, “que no es lo mismo que hablar”.

“Cuando se comunica intervienen otros elementos que provocan emoción en el receptor, y permiten proyectar liderazgo, confianza y credibilidad como el lenguaje corporal, la comunicación no verbal, el tono y volumen de voz, la respiración, el silencio pues no sólo con palabras se comunica”, explicó Rodríguez.

Reveló que cada día las organizaciones están valorando más la comunicación entre sus colaboradores, porque es una herramienta eficaz para el logro de los resultados y el trabajo en equipo.

Aseguró que se ha comprobado que en los países donde se imparte la comunicación como asignatura, los alumnos desarrollan niveles más altos de competencia y toman mayores iniciativas para la ejecución de proyectos.

Advirtió que la comunicación es vital en todos los aspectos de la vida, no solo en el campo profesional, y dijo que no importa que tan bueno sea un profesional en su área si al final no sabe comunicar correctamente lo que hace, por lo que no debe verse de espalda.

Dijo que si se incluye la comunicación como asignatura, se impulsarán profesionales confiados y seguros de sí, que no sentirán pánico para exponer en público ni verán realizar una presentación como una tortura.

Considera que ya es hora de que los alumnos dominicanos sean formados en las aulas como emisores y no sólo como receptores, y que cuenten con aptitudes para poder desarrollar una buena oratoria que eleve sus otras competencias.

Rodríguez dijo que una persona que no sabe transmitir bien un mensaje puede tener serias dificultades, y que se debe enseñar al alumno hablar en público de forma oportuna y preparada, pues la improvisación es muy mala consejera.

Relacionado