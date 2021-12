(VIDEO) Esparza vence a la “Avispa” Ortiz y retiene su título mundial

EL NUEVO DIARIO, EEUU. – La estadounidense Marlén Esparza derrotó el sábado por decisión unánime a la mexicana Anabel “Avispa” Ortiz y conservó el título de peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo., informaron este domingo medios deportivos.

Esparza mostró que a los 32 años está en un gran momento, con los reflejos intactos y un boxeo de variadas herramientas para vencer por 100-88, 95-94 y 99-90, en un pleito celebrado en el AT&T Center en San Antonio, Texas.

Desde el primer asalto la monarca defensora tomó la iniciativa, presionó con el ‘jab’ y sacó ventaja, a pesar de la guardia cerrada de la “Avispa” Ortiz.

Marlen Esparza and Anabel Ortiz went at it until the very end 💪#ZurdoGonzalez pic.twitter.com/zJI1PWp3nt

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2021