Espaillat responde y anuncia reapertura parcial de oficinas del Seguro Social en EEUU 

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat respondió la noche de este lunes a los reclamos de miles de envejecientes dominicanos y latinos que le pidieron intervenir por la reapertura de las oficinas del seguro social, explicando que serán reabiertas parcialmente el 3 de enero de enero 2022.

Adelantó que los jefes departamentales reiniciarán sus trabajos en diciembre de este año en la primera fase de la reapertura.

El congresista aclaró a los peticionarios representados por el activista, empresario y sociólogo Jaime Vargas que el cierre afecta a todos los estados de Estados Unidos y no solo a Nueva York y se debe a un desacuerdo laboral entre el sindicato de empleados y la agencia que tiene alcance nacional.

“Las oficinas del seguro social volverán a operar para atender limitadamente casos importantes y desafortunadamente no podemos enfocarnos solo en Nueva York y en Alabama, Florida o California no, porque es una agencia nacional y debemos abogar por la reapertura a nivel nacional y no estados por estados”, señaló Espaillat.

Recordó que la agencia que brega con el Medicare y discapacidad de trabajo, trata exclusivamente con envejecientes, y las vidas por ejemplo de 100 viejitos no se pueden arriesgar aglomerándolos en un sitio para que se infecten.

Sostuvo que no era prudente en medio de la pandemia juntarlos a todos y exponerlos a que se mueran.

“La agencia mantiene actualmente una lucha con el sindicato, pero ya se dijo que para el primero diciembre el liderazgo de sus oficinas van a comenzar sus trabajos y para el 3 de enero los empleados regresarán todos a las labores”, explicó Espaillat.

“Ellos tienen un debate por el contrato a nivel nacional desde hace algún tiempo y el problema es a nivel nacional”, recalcó el congresista.

Sobre el aumento anunciado el viernes de un 14.5% en la prima de la parte B del Medicare, que aumentará el pago de más de $146 dólares por encima de $170, Espaillat dijo que todavía no ha revisado la información por lo que no puede opinar.

“Pero en el proyecto que vamos a aprobar esta semana se contempla algún tipo ayuda para el Medicare, pero hasta que no se apruebe no puedo opinar”, añadió.

“Esperemos que por lo menos la Cámara de Representantes finiquite el proyecto en el cual hay ciertas ayudas para el Medicare”, indicó.

El 8 de noviembre, en un comunicado de la agencia federal, el comisionado interino de la seguridad social, doctor Kilolo Kijakazi, anunció oficialmente la reapertura en la fecha dada por el congresista Espaillat.

“Las oficinas de campo de la SSA han estado cerradas al público en su mayoría, o abiertas con cita previa solo para “necesidades urgentes”, desde marzo de 2020. Los cierres han frustrado a miembros del público y al Congreso, que dicen que las personas de comunidades vulnerables están luchando por acceder al Seguro Social beneficios”, añadió el funcionario.

