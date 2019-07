Espaillat reitera llamado para destituir presidente Trump

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (NY-13) reiteró este jueves su llamado para que se inicie un proceso de destitución al presidente Donald Trump, después del testimonio del fiscal especial Robert Mueller ante el Congreso de los Estados Unidos.

“Mueller le brindó al pueblo estadounidense la oportunidad de escuchar de primera mano su investigación sobre la interferencia de Rusia en nuestras elecciones y los esfuerzos del presidente por obstruir la justicia”, especificó Espaillat.

El ex fiscal dijo claramente que su informe no exonera a Trump y que su investigación encontró evidencia de que él obstruyó la justicia y la investigación no fue una cacería de brujas, precisó.

“El informe descubrió la verdad detrás de uno de los ataques más graves a nuestra democracia en toda su historia y reveló que Rusia realizó un asalto total y sistemático a las elecciones de 2016 para beneficiar a Trump.

Trump mintió al pueblo estadounidense y debe rendir cuentas, sostiene Espaillat.

“Como copatrocinador original de la primera resolución que pide su destitución, reitero mi apoyo a que se le haga rendir cuentas por haber obstruido la justicia, violado la Constitución y socavado la independencia del sistema judicial de nuestra nación”, dijo el congresista de origen dominicano en Washington.

“Continúo con mis llamados a que se haga un proceso de destitución porque no hay lugar a dudas de que la Administración Trump se ha involucrado en abusos de poder y corrupción sin paralelo, mientras oculta la verdad al público estadounidense.

“Durante mucho tiempo he creído que Trump no era apto para el cargo más alto en nuestra nación, y creo que las pruebas presentadas en el informe Mueller, seguidas de su testimonio ante el Congreso, han reforzado esta creencia y los próximos pasos que debemos tomar para que el mandatario rinda cuentas.

“Trump, ayudado por el fiscal general William Barr y sus aliados republicanos, se ha vuelto cada vez más desafiante ante la autoridad de supervisión legítima del Congreso. Ningún individuo está por encima de la ley, ni siquiera el presidente de los EE.UU, y si la única manera de responsabilizar al presidente es a través del proceso de destitución, entonces eso es lo que estamos obligados a hacer”, sentenció Espaillat.

