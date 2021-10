Espaillat explica porqué RD no ha recibido las vacunas COVID – 19 donadas por EEUU

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Ante los reportes divulgados este jueves 21 de octubre 2021 por las organizaciones Americas Society (Sociedad Americana) y Council of the Americas (Concilio de Las Américas), asegurando que de los 200 millones de dosis de vacunas contra COVID – 19 donadas por Estados Unidos a diferentes países del mundo, el único que no las ha recibido es República Dominicana, el congresista Adriano Espaillat explicó que podría deberse a que se necesita una aprobación del Congreso Nacional, la que desconoce si se ha hecho y a que el Gobierno afirma que compró suficientes dosis para vacunar a la población, entre otros factores.

Dijo que según los reportes que tiene en República Dominicana se ha vacunado entre el 50 o el 60% de la población. “No estoy seguro de la cifra, pero lo que ocurre es que un país empuja, empuja y llega a un tope donde el resto, 40% es difícil de vacunar por una serie de factores, o la gente no se quiere vacunar por lo que sea”.

El reporte expone que Estados Unidos ya ha distribuido alrededor de 43 millones a países de Latinoamérica y el Caribe.

Añade que un cuarto de esas dosis, unos 10.9 millones de unidades, han sido entregados en México, Colombia, Argentina, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Uruguay y Paraguay.

“La República Dominicana es el único país del continente al que Estados Unidos ha prometido entregar vacunas pero al que todavía no han llegado dosis, de acuerdo con el citado recuento”, dice el informe.

“La respuesta es que las vacunas siempre han estado disponibles para la República Dominicana desde que el Gobierno de Biden las puso a disposición. La República Dominicana ha dicho que tiene suficientes vacunas para inocular el país con las que fueron compradas”, agregó el congresista.

“Creo que los Estados Unidos ha donado más vacunas que cualquier otro país del mundo gratis y no obstante eso, la República Dominicana se pudo beneficiar de tener esas vacunas extras”, explicó.

“Los reportes que yo tengo es que la República Dominicana ya tiene suficientes vacunas compradas y por tal razón es posible que no necesite la donación”, expuso Espaillat.

“No es que no han llegado, han estado disponibles. Según tengo entendido requeriría una acción del congreso de la República Dominicana y me parece que esa acción no se ha tomado, y realmente el país dice que tiene suficientes vacunas para el resto de la población”, dijo.

“Me parece que no es tan diferente que aquí en los Estados Unidos”, dijo en relación al porcentaje de no vacunados.

