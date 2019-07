Espaillat entrega folletos a inmigrantes para que conozcan sus derechos ante ICE

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El congresista por el distrito 13 en esta ciudad, Adriano Espaillat, entregó cientos de folletos entre inmigrantes residentes en el Alto Manhattan con informaciones precisas sobre sus derechos, ante las redadas por parte de agentes de Inmigración.

El legislador, junto a un equipo de personas, hizo la entrega a lo largo de la avenida Saint Nicholas, en el vecindario de Washington Heights, el pasado domingo, en horas de la tarde.

Entre los derechos que tiene el inmigrante el congresista citó “si agentes de ICE o la Policía se le acerca, no tienes que revelar su nombre, teniendo derecho a permanecer en silencio”, “si agentes de ICE llegan a su casa, no tienes que abrir la puerta, pedir una orden de allanamiento y que se la enseñen por la ventana o que la deslicen por debajo de la puerta, aclarando que una orden de deportación no es lo mismo que una orden de allanamiento y no autoriza a los agentes a entrar al apartamento sin permiso”.

Asimismo la persona tiene derecho a rechazar el ingreso de los agentes de ICE, si no presentan una orden de allanamiento firmada por un juez, y si la tiene tomar foto con el celular y hacerla llegar algún familiar inmediatamente.

Espaillat, además especificó que si los agentes de ICE entran a su casa por abrirle la puerta sin una orden válida, pregunte por sus nombres, números de identificación y permanezca callado hasta ver un abogado.

Si es arrestado tienes derecho hablar con un abogado, permanecer en silencio y negar a firmar cualquier documento sin el asesoramiento de un abogado.

“No tienen que abrir la puerta a nadie, aunque se identifiquen como sea”, reiteró el congresista de origen dominicano y que representa el Alto Manhattan y parte de El Bronx. Asimismo, puso los números telefónicos de sus oficinas 212-663-3900 y 718-450-8241

Destacó que lleva a cabo una campaña de concientización a favor de los miles de dominicanos indocumentados que residen en esa urbe para que puedan saber cuáles son sus derechos ciudadanos.

Indicó que se mantuvo monitoreando la situación ante la preocupación de miles de dominicanos indocumentados que residen en la Gran Manzana, y que sólo hubo dos casos de intentos de arrestos de parte de ICE contra quisqueyanos, pero que no pudieron hacerlo ya que no tenían la orden oficial de un juez federal, que son los que autorizan entrar a las propiedades.

Anuncios

Relacionado