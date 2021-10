Espaillat denuncia campaña viciosa para desacreditar líderes y comunicadores dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat denunció anoche una campaña viciosa e injuriosa usando medios especialmente anglófonos y sectores desafectos al éxito del liderazgo dominicano emergente con apoyo de los veteranos políticos, que busca desacreditar a líderes de la nueva generación y comunicadores comprometidos con la defensa de los valores más intrínsecos de la comunidad.

Espaillat hizo la denuncia en una entrevista telefónica con este reportero al ser abordado sobre el reportaje del periódico en inglés “The City” (La Ciudad) en el que la periodista boricua Claudia Irizarry Aponte que en su celular aparece como “Sa Aponte Ortiz” desglosando los gastos de la oficina congresual de Espaillat para promover importantes eventos comunitarios, programas de asistencia pública a los más necesitados, becas, ayudas sociales y otros, diciendo que las divulgaciones en blogs, medios digitales y redes sociales como youtube, Instagram y twitter, solo informaron acerca de “cumpleaños” con enfoques halagadores, lo que no tiene nada de ilegal.

La desconocida periodista en la comunidad y medios latinos de la ciudad, desconoce que Espaillat, desde que comenzó a aspirar a posiciones electivas cuenta con el apoyo de la gran mayoría de los comunicadores y comunicadoras dominicanos, con o sin paga.

El dinero recibido en base a facturas a la oficina congresual y a la campaña del congresista, es más bien un viático para cubrir gastos de transporte y producción de las noticias que Espaillat produce casi a diario y de las que la diáspora debe estar enterada.

Aunque la periodista cita al actual senador estatal afroamericano Robert Jackson en el reporte, no dice que el legislador también ha pagado viáticos a los comunicadores que ella cita, Miguel Cruz Tejada, José Zabala, y Ramón Mercedes, obviando los nombres de otros comunicadores que también han recibido incentivos por sus publicaciones de eventos de Espaillat.

También incluye al reconocido empresario, ex presidente del Club Demócratas por un Cambio en el Norte de Manhattan y sociólogo Jaime Vargas, amigo entrañable por décadas de Espaillat, de quien el reportaje asegura que también cobra por asesoría política al congresista.

El reportaje remacha en que Espaillat no ha tomado en cuenta a los medios tradicionales lo que también es mentira, incluyendo a The City cuya periodista marca un claro interés en ello.

Las declaraciones del congresista nunca le han sido facturadas por ninguno de los reporteros dominicanos citados por el periódico The City.

“Los comités de campaña de Espaillat también han pagado a un tercer bloguero político local, Miguel Cruz Tejada, 7.200 dólares desde 2014 por comunicados de prensa en español, publicidad en televisión, publicidad y como consultor de medios”, dice la periodista ignorando que Cruz Tejada no es un bloguero sino un periodista de investigación que da seguimiento a temas relevantes de la diáspora dominicana y profundiza en las vertientes de los mismos.

Espaillat, también denuncia el ataque de fue víctima el concejal del distrito 10 Ydanis Rodríguez, de quien el candidato republicano a la alcaldía, Curtis Sliwa, dijo sin ninguna evidencia en la mano que el edil dominicano no es ciudadano estadounidense, sino residente permanente.

Sliwa atacó al concejal durante el debate entre él y Eric Adams, el segundo postulado por los demócratas en las elecciones de este 2 de noviembre.

Ydanis es uno de los más activos miembros del equipo de campaña de Adams y cercano colaborador.

“Todo esto está pasando después que seis muchachos nuestros aspiraron al Concejo Municipal”, dijo Espaillat refiriéndose a los candidatos a concejales, Oswald Feliz y Pierina Sánchez en El Bronx y Carmen de la Rosa y Shaun Abreu en el Alto Manhattan.

“Considero que hay un ataque contra los dominicanos y contra los emigrantes por gentes que son de la ciudad de Nueva York. Se hace un reportaje de esas dos cosas: cuando surgen seis aspirantes a concejales nuestros porque los están atacando a ellos, los están arrastrando”, agregó el congresista.

“A mí no me importa que me metan mano a mí, pero ellos son nuevos, no se han juramentado ni están ejerciendo todavía. No podemos permitir eso”, sostuvo Espaillat.

“Creo que nosotros tenemos que movilizar algún tipo de respuesta, pero rechazo rotundamente los ataques que son viciosos y premeditados por el avance de nuestra comunidad de la que ahora van seis jóvenes dominicanos al Concejo Municipal, tenemos un congresista, un concejal que sale pero que va a ser parte principal en la nueva administración”, explicó.

“Pero nada más no es a nosotros, es a ustedes también que los están atacando, es un momento de ataque de la comunidad tradicional de Nueva York en contra de una comunidad emergente como la nuestra, definitivamente”, puntualizó el congresista.

Adelantó que inmediatamente se publicó el reportaje de ataque comenzó a recibir docenas de llamadas de apoyo hasta de oponentes que ven las cosas como son.

“En el reportaje no dice que hemos hecho algo ilegal ni que hemos cometido ningún delito, que no hay ninguna ley que prohíba eso y aún así, nos tiran”, precisó Espaillat.

Dijo que este domingo el liderazgo debe movilizarse como comunidad para dar una respuesta contra una actitud que existe, generalizada y en contra de los dominicanos.

REACCIONES

Otras reacciones son las de la activista Aneirys Batista, directora de personal de las oficinas de Espaillat quien respondió a The City que “nuestra campaña ha utilizado constantemente los medios nuevos y tradicionales para informar a la comunidad sobre temas que importan, como la vivienda, el desarrollo económico, la atención médica y los programas comunitarios importantes”.

Batista añadió que “es especialmente crítico asegurarnos de comunicarnos con nuestros electores que no hablan inglés y que pueden no buscar medios tradicionales. Es por eso que nuestros medios étnicos son un recurso tan importante, hemos reportado esta información en consecuencia para garantizar la total transparencia”.

Por su parte Vargas rechazó el contenido del reportaje calificándolo de manipulado y tóxico.

