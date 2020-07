Espaillat: COVID-19 ha causado más fallecidos en EE.UU que los de guerras combinadas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-13) sostuvo que el COVID-19 ha causado más pérdidas humanas en Estados Unidos que en las guerras combinadas que sostuviera en Vietnam, Irak, Afganistán y los ataques del 9/11.

Ante esa situación, Espaillat sometió dos proyectos de Ley al Congreso para compensar las personas y familias sobrevivientes afectadas por la pandemia.

Los mismos son “La Ley del Fondo de Compensación para Víctimas de COVID-19” para crear un fondo semejante al Fondo de Compensación de Víctimas del 9/11, el cual permitiría que las personas y familias reciban una compensación por los costos económicos debido a la pérdida de empleo, gastos médicos y pérdida de negocios, así como por dolor, sufrimiento físico y emocional infligido por COVID-19.

Además “La Ley del Monumento Nacional COVID-19” que conmemoraría a las víctimas y ayudaría a nuestro país a superar esta tragedia nacional como un colectivo.

Asimismo, se crearía una comisión para planificar, diseñar y recaudar fondos para un monumento nacional en el Bronx que rinda homenaje a los que perdieron la vida por la pandemia, médicos, enfermeras, socorristas y otros héroes.

El congresista señaló “estamos en medio de una guerra contra un enemigo invisible, el Congreso debe tomar medidas para aliviar el sufrimiento de los afectados por el COVID-19, por eso pido a mis colegas que se unan en este esfuerzo para ayudar a nuestra nación a recuperarse espiritual y económicamente de esta crisis”.

“La pandemia de COVID-19 ha devastado la economía de los Estados Unidos, ha impactado a todas las comunidades en todo el país y ha causado daños financieros, emocionales y físicos sin precedentes en personas y familias”, concluyó Espaillat.

Según reportes de “Worldometer” en EE.UU hasta la noche de este lunes, reportaba 143,636 personas fallecidos; 3,947,544 contagiadas; 1,831,300 recuperadas y 16,562 permanecen en estado crítico.

Worldometer analiza, valida y agrega manualmente datos de miles de fuentes en tiempo real y proporciona estadísticas globales de COVID-19.

Sus datos son utilizados por Johns Hopkins CSSE, los gobiernos del Reino Unido, Tailandia, Vietnam, Pakistán, asimismo, por Financial Times, The New York Times, Business Insider, BBC, entre otros. La lista de países y territorios y su clasificación regional continental se basa en el Geoesquema de las Naciones Unidas, indica en su página.

