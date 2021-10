Espaillat convoca manifestación este domingo en plaza del Alto Manhattan en rechazo a xenofobia contra dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat está convocando a una manifestación este domingo 31 de octubre a las 3:00 de la tarde en la Plaza Las Américas situada en la calle 175 entre avenidas Broadway y Wadsworth, contigua al teatro United Palace en el Alto Manhattan, en rechazo a la campaña viciosa y xenofóbica que se lleva a cabo contra la comunidad dominicanidad, sus líderes y comunicadores más representativos.

La convocatoria de Espaillat se originó después de una entrevista por teléfono el martes en la noche con este reportero en la que rechazó también un reportaje del periódico anglófono “The City” en el que se cuestionan los viáticos que paga a medios dominicanos para cubrir sus actividades y conferencias de prensa, que no es una retribución permanente sino a destajo.

El escrito, firmado por la periodista puertorriqueña Claudia Irizarry Aponte desconocida en la comunidad latina, afirma falsamente que los supuestos “pagos” de Espaillat son para que los comunicadores más influencers de la diáspora dominicana – Miguel Cruz Tejada, José Zabala y Ramón Mercedes -, publiquen notas de alabanzas y exaltación a las “juergas” de Espaillat.

““Todo esto está pasando después que seis muchachos nuestros aspiraron al Concejo Municipal”, dijo Espaillat refiriéndose a los candidatos a concejales, Oswald Feliz y Pierina Sánchez en El Bronx y Carmen de la Rosa y Shaun Abreu en el Alto Manhattan.

“Considero que hay un ataque contra los dominicanos y contra los emigrantes por gentes que son de la ciudad de Nueva York. Se hace un reportaje de esas dos cosas: cuando surgen seis aspirantes a concejales nuestros porque los están atacando a ellos, los están arrastrando”, agregó el congresista.

“A mí no me importa que me metan mano a mí, pero ellos son nuevos, no se han juramentado ni están ejerciendo todavía. No podemos permitir eso”, sostuvo Espaillat.

“Creo que nosotros tenemos que movilizar algún tipo de respuesta, pero rechazo rotundamente los ataques que son viciosos y premeditados por el avance de nuestra comunidad de la que ahora van seis jóvenes dominicanos al Concejo Municipal, tenemos un congresista, un concejal que sale pero que va a ser parte principal en la nueva administración”, explicó.

“Pero nada más no es a nosotros, es a ustedes también que los están atacando, es un momento de ataque de la comunidad tradicional de Nueva York en contra de una comunidad emergente como la nuestra, definitivamente”, puntualizó el congresista.

Adelantó que inmediatamente se publicó el reportaje de ataque comenzó a recibir docenas de llamadas de apoyo hasta de oponentes que ven las cosas como son.

“En el reportaje no dice que hemos hecho algo ilegal ni que hemos cometido ningún delito, que no hay ninguna ley que prohíba eso y aún así, nos tiran”, precisó Espaillat.

Dijo que este domingo el liderazgo debe movilizarse como comunidad para dar una respuesta contra una actitud que existe, generalizada y en contra de los dominicanos.

El congresista dijo que como parte de la campaña se ataca también al concejal Ydanis Rodríguez de quien el candidato republicano a la alcaldía Curtis Sliwa aseguró en el debate con Eric Adams el martes, que no es ciudadano americano y ejerce como concejal con una tarjeta verde (Green Card) de residente en los Estados Unidos.

El concejal aclaró que se naturalizó norteamericano en el año 2000.

“Los actos de xenofobia contra la comunidad dominicana y sus líderes están aumentando en la ciudad de Nueva York, y es simplemente inaceptable”, dijo Espaillat en su cuenta twitter el martes en la noche. “Desde los ataques a Ydanis llamándolo indocumentado, llamando a los miembros de nuestros medios de comunicación corruptos y diciendo que no merecemos llamar a nuestro vecindario Pequeña República Dominicana y Quisqueya Heights, todas estas son manifestaciones de ello y deben terminar”, añadió el congresista.

Espaillat también menciona el debate en curso sobre la resolución anterior del congresista de cambiar el nombre de Inwood, Washington Heights y Hamilton Heights a Quisqueya Heights, que es uno de los nombres en lengua taína para la República Dominicana.

“Estamos unidos y no seremos fracturados por ataques racistas como estos”, exclamó Espaillat. “Simplemente no lo aceptaremos y no nos quedaremos en silencio”

