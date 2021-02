Espaillat celebrará Tercer Evento Anual Dominicans on the Hill

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON. – El congresista Adriano Espaillat (NY-13) encabezará su Tercer Evento Anual “Dominicans on the Hill” (Dominicanos en el Capitolio) este miércoles, 24 de febrero, a las 7:00 p.m. (TE).

Celebrado anualmente durante el Mes de la Herencia Dominicana, Dominicans on the Hill se creó como un esfuerzo para reconocer el creciente compromiso cívico en toda la comunidad domínico-estadounidense.

Este año Dominicans on the Hill se celebrará de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19 en curso, será conducido por el locutor Brea Frank y la comunicadora Damaris Díaz y se transmitirá EN VIVO en Facebook.

“Ahora más que nunca, nuestras comunidades en todo el país deben generar cohesión y resolución en torno a soluciones que aliviarán las tremendas dificultades que se sienten a la luz del COVID-19 y prepararse para el futuro florecimiento económico, educativo y político en un mundo posterior al COVID-19”, dijo el Rep. Espaillat. “Especialmente nuestras comunidades dominicanas, que se han visto afectadas de manera desproporcionada”.

Entre los invitados especiales de Dominicans on the Hill de 2021 figuran el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con mensajes de aliento para la comunidad dominicana en medio de la pandemia de coronavirus.

Así como la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder del Senado de los Estados Unidos, Charles Schumer, y otros miembros del Congreso de los Estados Unidos, como el senador federal por Nueva Jersey Robert Menéndez, y el presidente del Caucus Hispano de Congreso, el Rep. Raúl Ruiz.

El evento incluye un conversatorio entretenido entre el Dr. Anthony Fauci y la estrella de la NBA Karl Anthony-Towns, en el que ambos se harán preguntas con respuestas de “falso” o “verdadero”, y hablarán, además del coronavirus, de un tema que los apasiona: el baloncesto.

En Dominicans on the Hill se impartirán talleres educativos, entre los que figuran el taller de salud “La pandémica de COVID-19 en nuestras comunidades”, a cargo de la Dra. Ligia Peralta, M.D., F.A.A.P., F.S.A.H.M. y científica MIT SLOAN, y la Dra. Lidia Virgil, COO de Atención Comunitaria SOMOS.

El taller será moderado por el Dr. Rafael Lantigua, decano Asociado de la Universidad de Columbia, quien ha jugado un papel de liderazgo dentro de la comunidad en la lucha contra el COVID-19.

El taller de educación, titulado “Aprendizaje a distancia”, será moderado por Angélica Infante, comisionada de Educación en Providence, RI, e impartido por el Dr. Miguel A. Cardona, designado Secretario de Educación de EE.UU., y los superintendentes escolares, el Dr. Edwin Quezada y el Dr. David Mauricio.

En Dominicans on the Hill se tratará además el tema de la recuperación económica, con el taller titulado “Comentarios de dueños de negocios sobre las repercusiones de la pandemia”.

Moderado por Benny Lorenzo, director gerente de B.L. Capital Partners, L.P., el taller será impartido por Alejandra Castillo, directora ejecutiva de YWCA, y Rudy Fuertes, expresidente de la Asociación Nacional de Supermercados.

En esta tercera versión de Dominicans on the Hill serán homenajeados con Proclamas de Reconocimiento “El Caballo Mayor” Johnny Ventura y “La Reina del Merengue” Milly Quezada.

Johnny Ventura, quien a sus 80 años pudo vencer el COVID-19, y Milly Quezada, quien perdió a su cuñado Fausto Arias a causa del coronavirus, participarán en Dominicans on the Hill en el panel titulado: “Tributo a los seres queridos perdidos en la pandemia”, en el que hablarán sobre su experiencia con el COVID-19 y cómo la pandemia los ha afectado de manera personal.

Dominicans on the Hill tendrá un espacio destacado para la Literatura, con la participación especial de dos prestigiosas escritoras de origen dominicano, la poeta Rhina Espaillat, dos veces ganadora del premio The Formalist’s Howard Nemerov Sonnet y del premio Robert Fitzgerald Prosody; y la poeta y narradora Elizabeth Acevedo, autora de bestsellers del New York Times, y novelista galardonada.

Asimismo, el evento de este año contará con la participación especial de la leyenda de los Medias Rojas de Boston David Ortiz; el director y editor Oz Rodríguez, conocido por crear Saturday Night Live (2016), Vampires vs. The Bronx (2020) y The Last Man on Earth (2015); y Lin-Manuel Miranda, Premio Pulitzer, tres veces ganador del Premio Tony, tres premios Grammy, premio Emmy, una beca MacArthur y ganador del Kennedy Center Honor.

Bajo la moderación de la senadora estatal Ana Quezada, Dominicans on the Hill destacará a los nuevos oficiales electos de origen dominicano, entre ellos Amanda Séptimo, asambleísta por El Bronx; y los nuevos funcionarios de Rhode Island, como la representante estatal Leonela Félix, y los concejales Jessica Vega (Central Falls, RI), Pedro Espinal (Providence, RI), Franklin Solano (Central Falls, RI), Dioni García, jueza de la Corte de Vivienda (Cranston, RI) y la jueza Gladys Weatherspoon, de DC.

Tradicionalmente, Dominicans on the Hill es un día en el Capitolio de los Estados Unidos al que asisten cientos de líderes comunitarios, estudiantes y funcionarios electos de ascendencia dominicana de todo el país. Cada año, estas figuras destacadas participan en conversatorios sustanciales sobre temas de gran preocupación para la comunidad.

En esta ocasión el evento será virtual, y llevará por nombre “La pandemia del COVID-19, restaurando nuestra comunidad”, donde se tratarán temas referentes a la educación virtual y los niños, la salud, y cómo trabajar para reconstruir mejor la economía de EE.UU.

“Acompáñennos para conocer cómo la comunidad domínico-estadounidense se ha visto afectada de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19 y cuáles son algunos de los planes estructurados para ayudar a nuestra comunidad”, dijo el congresista Espaillat.