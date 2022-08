Espaillat arrecia campaña por reelección  y pide voto para Vásquez en mitin unitario en el Alto Manhattan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El congresista Adriano Espaillat comenzó el sábado a arreciar su campaña reeleccionista para un tercer período en la Cámara de Representantes encabezando un mitin unitario en la avenida Saint Nicholas y calle 182 en el Alto Manhattan, donde pidió apoyo electoral para Ángel Vásquez, un aspirante emergente al senado estatal por el distrito 31.

En la actividad proselitista, Espaillat estuvo acompañado por varios oficiales electos, los asambleístas Manny de los Santos, George Álvarez y Yudelka Tapia, Josué Pérez del Comité Demócrata Estatal, la concejala Carmen de la Rosa, además del presidente del PRM, Neftalí Fuerte, los presidentes de Fuerza del Pueblo (FP) en el estado y Manhattan, Carlos Feliz y Gregorio Morrobel, Frank Cortorreal, presidente estatal del PLD, Radhamés Pérez, coordinador de Alianza País en Estados Unidos, el activista Ramón Tallaj Ureña, activistas comunitarios y mi miembros del Club Demócrata por un Cambio en el Norte de Manhattan.

El mitin que coincidió con el inicio de las elecciones tempranas, fue coordinado por la activista Aneirys Batista, directora de personal de las oficinas de Espaillat en el distrito 13.

El congresista denunció que hay quienes quieren dividir a la comunidad dominicana respaldando aspirantes que no son de esa nacionalidad, en una alusión indirecta a los que respaldan la reelección al senado del afroamericano Robert Jackson que busca repetir en el distrito 31.

“Este es un momento histórico”, dijo Espaillat en el discurso de apertura.

“Los líderes dominicanos que están aquí siempre han hablado en el mismo idioma. Llega el momento en el que tenemos que cerrar filas y tener la capacidad de hablar en el mismo idioma, y esto es lo que está sucediendo aquí hoy”, añadió Espaillat.

“Estamos hablando en un solo idioma, ese idioma se llama Ángel Vásquez y por eso entendemos que hay que dejar las diferencias a un lado y entender que es algo mayúsculo e importante, llegar a un consenso para avanzar como comunidad, esa es la prioridad este año”, expresó el congresista.

Recordó que el distrito se compone de un 67% de latinos, la gran mayoría dominicanos y comienza en la calle 155 hacia arriba, hasta Van Cortland y después se va para El Bronx. Es un distrito diseñado prácticamente para que esta comunidad sea empoderada porque no tenemos presencia en el senado”, añadió Espaillat.

“Con un millón de neoyorquinos de origen dominicano no tenemos un senador, tenemos seis concejales y un presidente del condado de Brooklyn, cinco asambleístas pero no tenemos un senador y por tal razón, llegó el momento, es ahora”, enfatizó.

Espaillat señaló que nada en la vida representa una oportunidad tan genuina como tener uno de nosotros que sale de nuestro propio vientre, de nuestras propias entrañas y si es bueno lo mantenemos y si no es bueno, lo quitamos pero sale de nuestro vientre y nada puede reemplazar esa oportunidad”, agregó.

El congresista dijo que “nos confundimos algunas veces pensando que otros, pero no, no. Esta democracia requiere tener un asiento en la mesa porque el que no tiene un asiento en la mesa está en el menú y se lo van a comer vivo”.

Coreado por la consigna de “Ángel Vásquez senador”, el aspirante agradeció el apoyo de Espaillat diciendo se siente la comunidad y la dominicanidad.

Dijo que agradece el respaldo de los líderes de partidos políticos dominicanos, oficiales electos y a todos los que estuvieron presentes en el mitin, encabezado por Espaillat.

“El congresista Espaillat tiene una gran visión para empoderar a la comunidad y darle una oportunidad a la juventud para que aprenda como ser líder, él es un gran mentor para nuestra comunidad y es la mejor representación que nosotros podemos tener”, sostuvo Vásquez.

“Los dominicanos estamos en busca del sueño americano y lo estamos logrando. No podemos tener miedo en decir que somos un millón en Nueva York y no tenemos un senador, Soy el producto de una mujer que limpió oficinas en la calle 34 y un hombre que trabajó en factorías y después fu un taxista”, relató el aspirante para pedir el voto.

Sus padres, narró se convirtieron en emprendedores que lograron abrir su propio negocio.

Dijo que para él sería el orgullo más grande representar a los dominicanos en Albany.

Cada uno de los activistas que hablaron, incluyendo tres mujeres, coincidieron en llamar a la comunidad a votar por Vásquez.

CENTROS DE VOTACIÓN

Los principales centros de votación para las elecciones tempranas que comenzaron el sábado 13 y concluyen el 21 y las primarias del 23 de este agosto, están ubicados en las escuelas PS 143, Washington en la calle 204 y avenida Sherman, edificio Russ Berrie del hospital presbiteriano en la calle 168 y avenida Saint Nicholas, el Armory en la calle 169 y avenida Fort Washington, Monroe College en El Bronx y la escuela 390 en ese mismo condado, entre otros, informó Espaillat.

También en el centro del parque Highbridge en avenida Ámsterdam y calle 173 en el Alto Manhattan.

Dijo que la mayoría de los votantes son mujeres.

