Esika celebra 20 años imparables Impulsando la belleza única de las mujeres dominicanas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La marca de cosméticos Ésika celebra 20 años imparables, agradeciendo a los millones de mujeres que diariamente confían en ella su belleza y cuidado.

La marca que nace en el 2003 en Colombia, Chile, Perú y Bolivia, llegando a dominicana en el 2012, desde entonces se ha mantenido revolucionando con productos icónicos de belleza.

Nataly Prieto, Caribbean Consumer Marketing Senior, expresó que: “Nuestro propósito es lograr que cada mujer sienta absoluta confianza en sí misma. Porque cuando una mujer se enorgullece de su belleza única, no existe nada que pueda derrumbarla y se seguridad de nota.”

De su lado, Johanna Freites, Directora General para Caribe (República Dominicana y Puerto Rico), en su presentación comentó que, ¨Agradecemos a cada mujer por hacer de Ésika su mejor elección, con productos de máxima calidad, innovación y tecnología que superan todas las expectativas, enamoran desde el primer uso y evolucionan por ti, por nosotras, para todas,

En estos 20 años hemos desarrollado productos de altos estándares de calidad al alcance de las manos de millones de mujeres, despertando la confianza que las mantendrá listas para alcanzar grandes objetivos. Seguiremos celebrando y aplaudiendo a las mujeres que confían en su fortaleza y les daremos voz para amplificar sus historias, las cuales inspirarán a más mujeres a alcanzar todo lo que se propongan, sin miedos y sobre todo, con confianza en ellas mismas¨, finalizó Freites.

Durante la celebración se llevó a cabo un panel con tres mujeres imparables moderado por la reconocida comunicadora Miralba Ruiz, en el mismo se destacó la historia de Jhoanna Freites, quien inició como consultora de Belcorp en el año 2000 logrando escalar hasta ser directora general de Belcorp para el Caribe (República Dominicana y Puerto Rico), Katherine Motyka, CEO de la primera plataforma de recaudación en línea para causas sociales en República Dominicana: Jompéame y la ganadora de 13 medallas internacionales como miembro del seleccionado nacional de mayores en voleibol femenino, Milagros Cabral.

Las asistentes pudieron conocer cómo estas mujeres han logrado romper paradigmas y lograr sus metas, indistintamente del área donde se desempeñan, así llevando el mensaje de la marca que durante estos años acompaña a las mujeres a llevar su liderazgo, belleza y confianza al más alto nivel.

El evento por los 20 años se realizó en The Roof Garden At The Box Working Space, donde asistieron ejecutivos de la marca, medios de comunicación e invitadas especiales.

Acerca de Ésika

Ésika crea productos con altos estándares de calidad, productos 5 estrellas, con un solo propósito: Lograr que cada mujer sienta absoluta confianza de su belleza única.

