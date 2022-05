Esgrimista Rossy Félix revela Dios le cambió la vida

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pérdida de la preciada oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos, para los cuales contaba con su boleto, hizo que la esgrimista Rossy Félix encontrara el amor de Dios en su vida.

“Me quitaron la plaza y lograron derribarme en ese sentido, ahí es que me convierto, Dios puso ese dolor, provocó una situación en mi vida, en el deporte y ese fue el detonante”, explicó Rossy sobre su proceso para llegar a los pies de Cristo.

“Acepto al Señor en el 2016, fruto de ese dolor que tuve de no clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de la persecución que se me vino encima, aquí en mi país”, señaló Félix, quien indicó que muchos periodistas publicaban informaciones en las que señalaban que ella era indisciplinada, entre otras cosas que le afectaron y que no eran verdad.

“No era así, ellos no lo sabían y lo que buscaban era hacer un “boom” con esa información, pero ellos no saben que en realidad a mí se quiso hacer una maldad”, sostiene Félix, en una entrevista para El Nuevo Diario.

La especialista en la modalidad de sable, admite que en ese proceso cometió un error que dio paso a que el golpe que cambió su vida y evitó que estuviera en la cita olímpica de Brasil se produjera.

“Cometí un error. Yo estaba enfrentándome a una argentina y entendía que a ella la estaban favoreciendo más en términos de la puntuación, que el árbitro me estaba quitando toques y poniéndoselos a ella, entonces cuando termina el combate yo le digo árbitro de la m… y luego de eso me dio tarjeta negra y me dijo no vas a Juegos Olímpicos”, recordó Félix sobre aquel acontecimiento.

Félix reveló que tras esa expresión se disculpó con el árbitro de nacionalidad mexicana, admitiendo que se había equivocado y dice que él lo entendió, pero por presiones el colegiado reportó de manera oficial la tarjeta negra, aunque “ya yo había clasificado a los Juegos Olímpicos”.

Félix indica que la tarjeta negra fue colocada en la página de la federación internacional de este deporte, al tercer día de su altercado, algo que según explicó es ilegal.

“Lo hicieron a mis espaldas, cuando debieron hacerlo de manera personal”, puntualizó Félix, quien dice vive en una estrecha relación con el amor y la fe en Dios.

Con la mira en París

Félix ha dejado la puerta abierta para retirarse al concluir este ciclo olímpico, en el cual está centrada en conseguir clasificar y accionar en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es mi norte, estoy entrenando fuerte y tratando de reincorporarme en el mismo ritmo para tener la oportunidad de ir a los Juegos Olímpicos en 2024”, expone Félix quien no duda en afirmar que quisiera tratar de finalizar su carrera tras participar en el certamen.

“Ya tengo 32 años y obviamente ya hay otras metas”, sostiene la atleta de esgrima.

A pesar de que está recibiendo terapia en la rodilla derecha debido a un desgarre, Félix dice estar confiada de que estará lista para esta primera cita en su camino a París 2024.

“Estoy confiado con los músculos del corazón y con la fe en Dios, que todo saldrá bien. Estoy positiva y eso le da una buena sensación a mi cuerpo”, sostuvo Félix, quien es paciente del fisioterapista Edgar Arias.

Ante esta meta, Félix tiene el reto de estar lista para competir en el Campeonato Panamericano de Esgrima que se efectuará del 1 al 8 del próximo mes de junio en Paraguay, donde buscará una plaza para los Juegos Panamericanos de Chile 2023.

Luego en su calendario están la clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, que será realizado justamente en El Salvador, en el mes de julio.

El camino está marcado, sólo falta que la salud y la determinación de Félix le permita recorrerlo.

