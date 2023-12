Escuela y calidad total 

Si la universidad da un salto generacional y llega al concepto de la calidad total, que es un concepto que incluye la participación de todas las facultades universitarias funcionando como divisiones sistematizadas en escuelas y departamentos, esto implicaría la participación de todos los empleados en sentido global. Es decir, docentes, investigadores, administrativos, el personal de apoyo y los estudiantes activos e incluso a los egresados involucrados desde su ámbito de acción particular.

En este proceso el control de debe hacerse asimismo el control de costos, el control de cantidades, es decir, producción de servicios académicos y otros servicios, promoción, de asesoría y control de fechas de los itinerarios institucionales.

Este proceso en la universidad, puede parearse de la siguiente forma: producción, que encierra ofertas de nuevas ideas y formas de hacer mejor las cosas importantes. Ventas, encierra el cómo se presentan las carreras, las “postcarreras” y demás productos al mercado social. Existencia, es lo que tenemos, cantidad de estudiantes y de ofertas de diferentes tópicos que son procurados desde la sociedad.

Control de fecha de entrega, que está definido en los pénsum y su duración (tiempo), para que se produzca el egreso de los estudiantes en el tiempo estipulado, previsto en cada programa profesional. Para la universidad de hoy es importante tomar en cuenta a los grupos de interés que se mueven dentro y fuera de la organización, porque es desde ellos y para ellos que las academias producen calidad total.

Entonces, hay que considerar (desde las universidades), al control de calidad total como un concepto revolucionario de la gestión universitaria. Para alcanzar la calidad total una gerencia universitaria comienza por cristalizar su interés por las personas.

En una gestión que busca alcanzar calidad total, si las personas no están contentas y no pueden encontrar la felicidad que buscan, la empresa no merece existir. Es un concepto sin duda muy fuerte y que debe ser asumido para hacer posible que la empresa universitaria tome el camino del fortalecimiento institucional. Entender, que los clientes están rodeados por los intereses de empleados, los intereses de los miembros de las fundaciones universitarias, por los intereses de los proveedores de servicios y por los intereses de la sociedad.

Es ahí donde encuentro la importancia de tomar en cuenta los principios básicos de la calidad total, es decir, enfocarse en el cliente desde una gestión de relación de excelencia. Las Instituciones de Educación Superior (IES), en donde el liderazgo desarrolle la toma de decisiones desde las evidencias objetivas, enfocado en los procesos que se ejecutan con una visión de mejora continua, con claridad de compromiso con las personas que se involucran en la generalidad de los procesos.

La universidad no debe olvidar que la evolución de los procesos de calidad involucra al personal en forma decisiva, controlando los procesos de calidad tradicionales con esmero y sentido de pertenencia, cumplir las especificaciones establecidas para lograr lo que espera la institución, desarrollando aseguramiento pleno de calidad en cada etapa produciendo las adecuaciones debidas y de acuerdo a los requisitos establecidos en estándares. Pero, siempre con el objeto de que la gestión de calidad satisfaga a los clientes, excediendo las expectativas de beneficios para todos los involucrados.

La reingeniería de la calidad total involucra costos sin sacrificar calidad, buen servicio, al tiempo requerido por el cliente y siempre dentro del itinerario previsto por la Institución.

Para lograr calidad total se necesitan estos principios, comenzando por el principio de que el trabajo debe contar con el apoyo pleno de la gerencia, motivando y controlando los procesos. Desde ese punto, la universidad de continuar (en primer lugar), con la calidad de la estrategia que se desarrolla, con una batería de objetivos que valoren al cliente, concentrándose sobre los procesos que necesitan cambios profundos, motivación a los equipos con la concebida responsabilidad de los individuos involucrados.

Todo esto con especial dedicación del rector (management). La retroalimentación de los clientes, respecto a lo que está aconteciendo alrededor del producto que nos compra, es de suma importancia para desarrollar un proceso de calidad total.

Para desarrollar dicho proceso, es necesaria una planeación flexible, adaptable a los cambios que se van generando, asumiendo una reingeniería que se adapta a la situación cambiante y a las demandas del contexto. Es imprescindible tener en cuenta durante todo el desarrollo de los procesos a los indicadores de medición de los objetivos, no esperar a que sea tarde para cambiar el rumbo de las actividades y metas, si es necesario.

De igual forma, tomar en cuenta los escollos que aparecerán, como producto de la resistencia a los cambios y asumiendo esta resistencia para sumarla a la mejora continua que se necesita para arribar al éxito de las metas de un complejo procesos de calidad total. El ultimo principio está situado en la calidad de la comunicación, comunicación total, que nada se quede sin ser informado en el momento preciso.

En este punto hay que enfatizar en la misión, visión y valores institucionales, porque ese trípode guía el accionar de la organización que procura calidad total. La misión camina día a día hacia la visión, pero sobre una actuación que se fundamenta en los valores de la institución, porque ellos son principios a los que cualquier empresa se atiene.

La misión es la razón de ser de la empresa, el motivo por el cual existe, por lo que ella debe ser amplia, completa, motivadora y posible. Las Universidades de excelencia, son aquellas que ofrecen calidad, servicio y confiabilidad, que egresan profesionales que funcionan para ellos mismos y para la sociedad y que durante su vida, dejan un legado social para beneficios de las futuras generaciones.

Las IES que fracasan a través del tiempo, son aquellas que se inclinan a creer, que la razón y motivación de su existir es el dinero, aquellas que creen que la motivación para hacer las cosas bien, aparece de inmediato, aquellas que cuando llegan las crisis, optan por despidos masivos de empleados, sin tener en cuenta el daño que producen los despidos al clima laboral, a la relación interna del contexto y a la relación social. También se daña la calidad de la empresa universitaria, cuando se fomenta la competencia entre los que trabajan, porque es la génesis de la deslealtad.

La esencia del gerente universitario (el managment), es la gestión enfatizada en los pormenores. Las bases y los contenidos de la administración, centrada en el hacer, a través del trabajo previsto, planificado, organizado, integrado, dirigido y controlado.

Y todo esto, sobre un proceso desarrollado en forma sistémica. El rector como managment debe ir más allá, sumando las cualidades del liderazgo y del emprendedor, para combinar acciones de trabajo eficiente.

El rector debe convertirse en un maestro músicos de una sinfónica, que ejecuta los acordes de acuerdo a las normas del conocimiento, aplicando con habilidad y destrezas los cambios necesarios para lograr aplausos delirantes, el respeto de sus músicos y de un público consumidor de la buena música que produce.

Por Francisco Cruz Pascual