Escuela de Medicina de UNIBE es acreditada por la agencia internacional CAAM-HP

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -La escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) fue acreditada por la agencia internacional Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and Other Health Professions (CAAM-HP).

UNIBE señaló que esta distinción representa un sello de calidad a los 41 años de trayectoria del programa de la escuela de Medicina de Unibe, certificando que cumple con los estándares prescritos por la agencia, y destacando la dedicación de la institución hacia la autoevaluación, la seguridad y el bienestar del paciente, manteniéndose, así como referente de calidad en la educación médica.

CAAM-HP, reconocida por la Federación Mundial de Educación Médica (WFME), se distingue por sus valores fundamentales de profesionalismo, integridad, responsabilidad, transparencia y colaboración, y lleva a cabo una evaluación imparcial y meticulosa. La acreditación es un proceso riguroso basado en la revisión por pares evaluadores, que tiene como propósito certificar la calidad educativa de programas académicos.

Una nota de prensa señala que la constancia y excelencia del programa de la escuela de Medicina de Unibe se evidencian a través del desempeño de sus estudiantes y egresados en el Examen Nacional Único de Residencias Médicas (ENURM), en los exámenes del Médico Interno Residente (MIR), para España, y en los exámenes de licenciamiento para hacer programas de residencias médicas en los Estados Unidos (USMLE). «Los reportes anuales del Programa Nacional de Asignación de Residentes (NRMP por sus siglas en inglés) de los últimos 10 años del MATCH indican que la Escuela de Medicina de Unibe está entre las universidades del país que ha obtenido la mayor cantidad de posiciones en programas universitarios y especialidades altamente competitivas en los Estados Unidos de América», agrega el escrito.

La Universidad Iberoamericana celebra este logro con gratitud hacia todos los involucrados en esta trayectoria de excelencia. La acreditación internacional de la escuela de Medicina es motivo de orgullo para la comunidad universitaria, comprometida con su misión de promover una experiencia educativa transformadora, creando conocimiento relevante a través de un modelo de excelencia e innovación, vanguardia tecnológica, y fomentando un liderazgo que impacta la sociedad local y global.

