Escuela de Contabilidad UASD realiza panel sobre la mujer contadora en el sector público

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La Escuela de Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES), de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó este jueves el panel “Retos y Desafíos de la Mujer Contadora en el Sector Público” y reconoció a varias maestras por su trayectoria académica, actividad enmarcada dentro de las celebraciones del mes de la mujer y del 67 aniversario de la fundación de la escuela.

El secretario general de la UASD, maestro Pablo Valdez, encabezó el evento en representación del rector, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo.

Por su lado, el decano de la facultad, maestro Antonio Ciriaco Cruz, tras pronunciar las palabras de bienvenida, expresó que “esta actividad tiene una gran significación y quiero felicitar al director de la Escuela, el maestro Cándido Ramírez, por organizar este panel y a la vez reconocer a profesoras íconos”.

Rememoró a maestras notorias de la facultad que han dejado un legado en su paso por la Academia, entre ellas refirió a la maestra Emma Polanco como decana, vicerrectora y hasta ser la primera Rectora, al tiempo de destacar que la Escuela de Contabilidad que ha hecho un antes y un después, por haber sido la que más mujeres ha aportado a la gestión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo cual la convierte en una escuela de alto prestigio, por su calidad de egresados.

Destacó también la figura de la maestra Elsa Peña Peña, como miembro del Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, y dijo que no es por casualidad que esta facultad tenga el Instituto de Género y Familia, que dirige la maestra Virtudes de la Rosa, ya que a partir de su ejecución ha permitido emancipar a la mujer uasdiana.

En cambio, el director de la Escuela de Contabilidad, maestro Cándido Ramírez, ponderó el valor de las maestras que han dejado un legado en la Academia, desde los espacios del saber donde han cumplido con alto nivel sus responsabilidades.

El panel

El panel “Retos y Desafíos de la Mujer Contadora en el Sector Público”, realizado en el paraninfo Ricardo Michel, de la facultad, estuvo moderado por la maestra Nelva Fortunato, e integrado por las disertantes: Elsa Peña Peña, Griselda Gómez Santana, Martiza Rodríguez y Ramona Batista Vargas.

Docentes reconocidas

Las docentes reconocidas son: Norma de Jesús Tavárez, encargada de la carrera de Contabilidad en el Centro UASD Mao; Flora María Catano, primera directora del Centro UASD San Cristóbal; Dominga Peguero Peguero e Irma Subero Suero, ex tesoreras de la Universidad.

Además, Camil Socorro Vásquez Pérez; Lourdes de la Cruz García, ex directora del Recinto San Francisco de Macorís; Digna Martínez Martínez, ex subdirectora de Contabilidad Administrativa, en la institución académica; Maritza Camacho Sosa, ex vicerrectora Administrativa; Rina Ramírez Montero, ex directora Docente, representada por la maestra Martha Mejía.

Asimismo, Bertha Mercedes Hernández Vólquez; Carmen Rosa Beato; Esperanza Zabala; Mireya de los Santos Ogando y Emma Polanco Melo, ex y única mujer Rectora de la Primada de América, quien en su representación recibió el pergamino, la maestra Delis Rodríguez.

Mientras que en nombre de sus compañeras, la homenajeada Maritza Camacho, pronunció las palabras de agradecimiento.

Dijo que “es un gran reto para todas recibir este homenaje, porque cada una hemos sido como la arena del mar, que aunque las olas vienen nos llevan, ya que vamos dejando en nuestros alumnos un granito de arena de conocimiento para que sean seres humanos diferentes. También damos gracias a Dios, porque nos ha permitido impartir clases en nuestra Universidad de manera altruista”.

Las homenajeadas, por su dilatada trayectoria, además de un pergamino de reconocimiento, recibieron el libro “Código Tributario de la República Dominicana: Reglamentos y Normas Referenciados, (Edición número 13)”, del autor Remberto Díaz Núñez.

La actividad fue amenizada por la violinista Griselenis Vargas y la maestra de ceremonia estuvo a cargo de Carolina Alcántara.

Estuvieron presentes en el encuentro, el ex decano de Ciencias Económicas y Sociales, maestro Alexi Martínez Olivo; la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, licenciada Luisa Ogando; los miembros del Consejo Directivo de la facultad.

Igualmente, la directora de la Escuela de Administración, maestra Aldelys Rodríguez; el director de la Escuela de Economía, maestro Ramón Nicolás Jiménez; la directora del Instituto de Género y Familia, maestra Virtudes de la Rosa, y el delegado profesoral, maestro William Martínez, así como coordinadores de cátedras, profesores, administrativos, familiares y alumnos de las homenajeadas.

