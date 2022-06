Escuela de Comunicación PUCMM clausura su décima quinta edición de La Semana Más Corta

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), clausuró este viernes su décima quinta edición de La Semana Más Corta, donde el gran ganador fue el cortometraje “Pajil” como mejor guión, mejor dirección y mejor fotografía, mientras que Abbys y Swipe Up se llevaron el premio Mejor Tesis de Ficción y Documental, respectivamente.

“Pajil” es un género drama psicológico, que presenta a María, una trabajadora doméstica de Monte Cristi, que persigue su sueño de mudarse a la capital, pero se ve enfrentada por las sombras de la esclavitud moderna y de su mente, lo cual pone en riesgo su sueño.

Además, resultaron premiados en S+C “Play” como Mejor Animación y “El Buen hijo” de INTEC, como Mejor Corto Sección Internuniversitaria; también fue premiada la cineasta Inés de los Santos como Profesora destacada del año.

Este festival de cortos cinematográficos Semana Más Corta, se llevó a cabo desde el pasado lunes 20 al viernes 24 de junio y contó con el apoyo de patrocinadores, estudiantes, autoridades universitarias, docentes y diversos invitados de la industria del cine.

El cierre de la Semana Más Corta estuvo coronado con la participación del cantante Karil y el grupo de baile de la PUCMM.

La actividad tuvo la integración de invitados pertenecientes a la industria cinematográfica y algunos realizaron conferencias y talleres entre los que se destacan Leticia Tonos, La Nave Post Lab, Richard Duglas, Amelia Deschamps, Suzette Reyes, Ingrid Cruz, Alexandra Santana y Mariel Aponte.

También participaron como expositores Ico Abreu, Gisselle Madera, Alan Nadal, Ernesto Báez y Francisco Disla (El Indio). Como invitado en la musicalización expuso Pengbian Sang y desde Puerto Rico Suchan Sang y como invitada internacional Rocío Gelado desde la Universidad de Nebrija.

Entre los patrocinadores se destacan el Grupo Ramos, Banreservas, EGEHID, Banco Popular, Egeda DOMINICANA, Aerodom, Caribbean Cinemas, Dirección General de Cine (Dgcine) y La Nave Post Lab.

También patrocinaron este evento las empresas Laso Films, Listín Diario, Mediáticos, CDN, El Caribe, RTVOD, Acento, Vridge Studio, Color Visión y Telesistema.

Además, contó con el apoyo de Adopresci, Banco Central, How To Be A Brand, What’s That Food, la Academia de tas Artes y Ciencias Cinematográficas de RD, Aldea Studio, Mejía y Alcalá, Emilios Hot Dog, Personalizatto, Mescyt, Pepsi, El Catador y World Television La Noche de Premiados Semana Más Corta, también conocida como Noche más Corta, se llevará a cabo en Caribbean Cinema en Downtown Center el 29 de junio a las 6:00PM. Allí se proyectarán los audiovisuales ganadores de la décima quita edición de este festival de cine.

