Escuela de Arte Pepe Ramos en Santiago Rodríguez presenta con éxito su gala de verano

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO RODRÍGUEZ.- Se presentó con éxito la Gran Gala de Verano de la Escuela de Arte Pepe Ramos, la cual tuvo por escenario el polideportivo Chachito Carrasco de Los Tomines de esta ciudad.

Una nota de prensa señala que producto de la constancia y el esfuerzo tanto de los maestros como de los alumnos, “se pudo disfrutar de un derroche de talento, a través de varias manifestaciones artísticas, pues, además de ballet, hubo un espacio para la música con sendas interpretaciones a través de la guitarra, denotando una gran técnica musical y un vibrante staccato”.

Agrega que de la mano de sus directores, los licenciados Juan Ruperto Torres y Sobeyda Jumelles, los niños y jóvenes de Santiago Rodríguez, han encontrado un espacio integral para desarrollar su talento.

“La cultura brilla en el centro del Noroeste, gracias a la voluntad de estos grandes profesionales, quienes se hacen acompañar de los maestros Josinell Martínez y Leonardo Espinal”, dice el escrito.

La conducción del evento, estuvo a cargo del Ing. Ramón Antonio Fernández (Papo), destacado escritor y gestor cultural de la provincia, quien con gran elocuencia y emotividad fue introduciendo cada acto en el que niñas de varias edades hacían su aparición de forma estructural para llevar a escena obras emblemáticas como es el caso de la pieza: “Kettentanz” ~ Strauss: Annen Polka, Op. 137, London Symphony Orchestra y La Fille Mal Gardée: Pas de (arr. March): Act II: Moderno: Women ´s Variation.

En el segundo acto, bailaron La Fille Mal Gardée: Act II: 30. Finale de Ferdinand Hérold, mientras que en el tercer acto aparecen “Las abejas”, interpretando el musical Avanc (De Merlí) de Anton Cesare Giannotti, seguido de la obra Coppelia: Waltz of the Hours de Léo Delibes; y, luego, el solo de la alumna Icelis Jiménez Núñez con Music for Piano-Mixed de Robert Haigh; cerrando con un baile folclórico de Areito y con la pieza “A pedir de su mano” del artista Juan Luis Guerra.

El evento contó con una escenografía discreta, pero significativa, otorgando más interés a que se destacara la magnífica selección de vestuario, el cual se enfatizaba con el correcto manejo de las luces.

“Son este tipo de iniciativas las que se necesitan desarrollar en los pueblos para mantener viva la cultura y el arte, aflorando la sensibilidad de los niños y jóvenes que serán los que lleven las riendas de la sociedad. Cuando las manifestaciones artísticas forman parte de la formación del individuo, se sublima el alma y se proyecta la nobleza de espíritu”, expresa la nota.

La actividad contó con el apoyo del senador de la provincia, Antonio Cruz, el gobernador provincial, Miguel Ángel Núñez, la estación radial Zumba 88.7 FM, entre otros.

