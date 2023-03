Escritora y conferencista Pridah Suero ofrece charla “Mujer Volcánica”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO: – A propósito del Día Internacional de la Mujer, la escritora, autora y conferencista Pridah Suero, brindó a un selecto grupo de damas profesionales y académicas de la República Dominicana, una charla denominada “Mujer Volcánica”.

De acuerdo a un comunicado de este lunes, el encuentro tuvo la finalidad de exaltar el potencial humano inherente de las mujeres y de cómo pueden manifestar la energía femenina para desarrollar diversos roles con excelencia en una sociedad altamente demandante.

Suero dijo creer firmemente en trabajar en la formación y en el crecimiento integral de la mujer y en la juventud dominicana, puesto que ambos grupos constituyen columnas y pilares del crecimiento económico y social sostenible de nuestro país.

La letrada y novel diplomática también consideró que en dichos sectores es que verdaderamente se encubren potenciales y talentos de gran magnitud, los cuales no queremos que emigren de nuestro país. Si no que, por el contrario, inviertan en la República Dominicana, reproduzcan sus conocimientos y trabajen inteligentemente en beneficio del país, potenciando su cambio y avance.

“Mujer Volcánica”, que es el uno de los vehículos diseñados por Pridah Suero para aportar y colaborar con el desarrollo de todas las mujeres participantes, abarcó temas como: conoce, sana y manifesta tu energía femenina en su máxima expresión, trabaja y potencia tu marca personal, mujer polifacética, balance entre cuerpo mente y espíritu, vida laboral y familiar en perfecta armonía, hábitos saludables, entre otros.

Sobre la conferencista

Pridah Suero nació en Santo Domingo, es una mujer de fe con un propósito de vida: visionaria, versátil, capaz de desdoblarse en sus múltiples roles para lograr ejecutar en excelencia sus diferentes capacidades en beneficio de la patria que la vio nacer; contribuyendo en fomentar el cambio y transformación de todo el entorno que la habita.

Es abogada corporativa, graduada en Pucmm con honores Magna Cum Laude, Maestría en Derecho de los Negocios Corporativos, Maestría en Derecho de la Unión Europea en la Carlos III de Madrid; es diplomática de formación graduada con la Especialidad de Diplomacia Comercial en el Inesdyc del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha sido docente por casi una década en Pucmm y Unibe. Actualmente, cursa el Doctorado en Historia del Caribe en su Alma Mater.

Coach de vida; ha publicado tres libros: El Alfil de la Ejecución, Sin Techo de Vuelo y Cicatriz de un Frenesí. Los dos primeros enmarcados en la tradición de superación personal y emprendedurismo, y el tercero una obra poética. Es promotora de los valores y principios sólidos en defensa de la estructura familiar y la trascendencia del ser humano desde la integridad, transparencia, servicio, amor y promoción de una vida holísticamente saludable.

Se considera una mujer con alto contenido de sensibilidad y responsabilidad social y desarrolla temas de transformación y liderazgo, lo cual manifesta en servicio de su país y su labor en los medios radiofónicos.

