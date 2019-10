Escritora puertorriqueña dona investigación al Museo Memorial

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La escritora puertorriqueña, Myrna Herrera Mora, donó al Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) un pliego de documentos que contienen la investigación que realizó para escribir el libro “Mujeres Dominicanas 1930-1961), enfocado en destacar el papel de antitrujillistas exiliadas en Puerto Rico.

Una de prensa de la referida entidad indica que entre los documentos puestos a disposición de los estudiantes y público en general que visita el Museo se encuentran una importante colección de los programas de Vanguardia Revolucionaria, libros y documentos que contienen parte de las publicaciones en los periódicos de la Juventud Democrática en los años 40.

También contiene los cassettes con los programas que se transmitían en Puerto Rico y que clandestinamente se escuchaban en República Dominicana, copia de algunas de las ediciones de la revista Nosotras, de Juventud Democrática y decenas de entrevistas a destacados luchadores antitrujillistas, entre ellos Brunilda Soñe, Maricusa Ornes, el historiador Franklin Franco y Antinoe Fiallo, realizadas durante la investigación.

“Mujeres Dominicanas se centra, principalmente en tres mujeres, Maricusa Ornes, Carolina Mainardi y Carmen Natalia, donde la autora destaca su papel durante la dictadura.

“Yo me siento sumamente agradecida con tantas personas que hicieron posible la investigación y sé que hay mucha información que no se ha dado a conocer y me interesa que se haga pública y que otros estudiantes puedan encontrar aquí un recurso para enriquecer su trabajo”, dijo la escritora al detallar durante el acto de entrega los motivos que la llevaron a realizar el donativo a la institución.

Valoró la labor que realiza el Museo de “rescatar esa historia que no se conocía en República Dominicana para hacerle honor a tantos hombres y mujeres que lucharon contra la dictadura.

“Pensé: definitivamente el Museo de la Resistencia es el lugar donde deberían estar esos documentos, sé que están en muy buenas manos y que aquí se van a conservar y a multiplicar”, dijo la intelectual puertorriqueña.

Recordó que enfrentar al trujillismo no solo fue una actividad de hombres, y que con su libro se comprueba que también habían antitrujillistas que fueron esenciales en esa lucha.

Entiende que hoy día es necesario destacar esa participación femenina en ese oscuro episodio de la vida social y política dominicana.

De su lado, la Directora-Fundadora del MMRD, Luisa De Peña Díaz, al recibir el donativo, recordó que Puerto Rico fue un santuario para el exilio dominicano donde muchos encontraron refugio y se pudieron salvar.

“Realmente en el museo apreciamos muchísimo estos aportes, porque todos los testimonios y documentos son importantes para poder reconstruir y poder darles voz a las víctimas que se las arrancaron, y solo así se puede lograr”, dijo.

Entiende que la verdad es un derecho que le ha sido negado al pueblo dominicano por mucho tiempo, y a las víctimas el derecho a la memoria y a la justicia, que nace de ese derecho a la verdad.

“Entonces esa es una de las visiones del museo, el proveer y tratar de garantizar ese derecho, y solo a través de la información es que se puede lograr”, dijo De Peña Díaz.

