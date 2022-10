Escogido vence a los Toros; primera base Aderlin realiza su debut y se siente bien por ayudar al equipo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El primera base de los Leones del Escogido, Aderlin Rodríguez, realizó su debut este sábado con el equipo, y su incorporación al line-up rindió frutos inmediatos, en una jornada en la que los escarlatas vencieron a los Toros del Este 9-3 en el estadio Quisqueya.

El toletero remolcó la primera carrera del juego cuando, en el primer episodio, encontró corredores en segunda y tercera, trayendo a la goma a Alex De Goti con un elevado de sacrificio al jardín derecho.

“Agradecido de Dios de poder estar aquí. Lo más importante es que terminamos con la victoria, y ser capaz de ayudar al equipo se siente bien”, dijo al concluir el encuentro el jugador que participó en el verano con El Paso Chihuahua, sucursal triple A de los Padres de San Diego, y los Tigres de Hanshin, en Japón.

Rodríguez y el resto de la ofensiva escarlata se sumaron a la buena labor monticular de Humberto Mejía, quien tiró cinco episodios en blanco, para conseguir el segundo triunfo de la temporada, cortando una racha de tres derrotas.

“Estaba trabajando aunque no estaba aquí, estaba en Japón. Llegué temprano, pero me mantuve trabajando e inmediatamente llegué al país me puse en contacto con los coaches y creo que era cuestión de timing y gracias a Dios estamos bien”, agregó el inicialista, que terminó bateando de 3-2, con doble, dos remolcadas y una anotada.

Esta es la cuarta temporada de Rodríguez con el conjunto capitalino. En las anteriores, compiló un promedio de bateó de .262, con ocho jonrones, 31 remolcadas y 22 anotadas.

