Escogen exconcejala dominicana candidata a vicegobernadora de NY en boleta del congresista Thomas Suozzi

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El congresista del distrito 3 en Long Island, Thomas Suozzi (Tom) que busca la nominación a gobernador del estado de Nueva York en las primarias demócratas, escogió como su compañera de fórmula a la ex concejala dominicana de Brooklyn Diana Reyna para vicegobernadora estatal.

“Es inteligente. Ella tiene experiencia. Es dura. Ella ha pasado por muchas cosas diferentes en su vida que la han llevado a este punto. Estamos haciendo historia”, dijo Suozzi en el vecindario Williamsburg en Brooklyn antes de presentar su aspiración en la boleta demócrata número 2.

“Esta es una oportunidad para que nos asociemos y para que Nueva York vuelva a encarrilarse”, añadió el congresista.

Reyna dijo que apoya la enmienda de las leyes de reforma de fianzas de Nueva York, incluida la adición de un estándar de peligrosidad que permita a los jueces considerar si liberara a un acusado de la custodia tomando en cuenta si en las calles representa un riesgo a la seguridad pública.

“Nueva York no necesita moverse a la izquierda y no necesita moverse a la derecha. Nueva York necesita avanzar”, dijo la ex concejala hija de padres migrantes dominicanos establecidos en Brooklyn y fue la primera mujer dominicana electa a concejala en Nueva York, curul que ejerció entre 2001 y 2013.

Tiene 48 años de edad y representó el distrito 34 en el Concejo Municipal incluidas partes de los vecindarios de Williamsburg, Bushwick y Ridgewood, Queens.

Se desempeñó como vicepresidenta de Brooklyn hasta 2017, con el entonces presidente de y actual alcalde de Nueva York Eric Adams.

También fue jefa de gabinete del ex asambleísta de Brooklyn Vito López, quien fue acusado de acosar sexualmente a sus empleadas teniendo que pagar cientos de miles de dólares después de un acuerdo con los fiscales.

López, de origen boricua renunció en 2013.

Reyna está casada con un teniente de la policía de Nueva York y han procreado dos hijos que son adolescentes.

Suozzi dijo que era importante que se asociara con una mujer de color, ya que Reyna es una dominicana estadounidense de primera generación y la primera mujer de ascendencia dominicana elegida para un cargo público en el estado.

“Esto solo puede suceder en Estados Unidos. Quiero ayudar a los neoyorquinos a mantener vivo ese sueño americano”, dijo el congresista.

Si la fórmula es electa, Reyna sería la primera latina elegida como vicegobernadora estatal de Nueva York.

