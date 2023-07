Esclavitud del Siglo XXI: Trata de Seres Humanos. Parte II

Antes de continuar con la trata con fines de explotación sexual, donde nos quedamos en nuestro anterior artículo, comenzaremos hablando de la trata de seres Humanos; y

luego continuaremos con el tipo de Trata con fines de explotación sexual.

La trata de seres humanos, según el Protocolo de Palermo (Protocolo para prevenir, reprimir, y sancionar la Trata de personas, especialmente mujeres y niños), en su artículo 3 establece que: “Por «trata de personas» se entenderá: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas; recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o

beneficios…”. Es decir, cuando empleando modos violentos, coercitivos, engañosos o abusivos, rapto, fraude…se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima para

explotarla con diferentes finalidades.

Los factores que influyen para ser reo de trata varían. Puede ser: la pobreza, la desigualdad, guerras o conflictos bélicos, la confianza que consigue, con engaños

muchas veces, el agresor sobre la víctima.

Las víctimas de trata sufren y mucho. Debemos ser sensibles a este tema. Cualquiera puede ser víctima de trata. Necesitan que las protejamos y luchemos contra sus

agresores. Olvidémonos si son extranjeros, hombre o mujeres. Hay que verlas simplemente como lo que son: víctimas. Si no las protegemos, somos parte responsable de generar la demanda que crea este tipo de víctimas.

Según la ONU, solamente en España fueron detectadas 76,000 personas en situación de riesgo como víctimas de trata de seres humanos. Sin embargo, solo se incoaron 293 procedimientos y muy pocos de estos llegaron a sentencias. En el caso de República Dominicana, es mucho más triste aún; pues las víctimas casi nunca cooperan con las autoridades y hay un divorcio entre la realidad y las cifras oficiales. Por lo cual suele suceder que la trata de dominicanos está más documentada en el extranjero.

Trata con Fines de Explotación Sexual

Comprende cualquier práctica de naturaleza erótica-sexual: pornografía, striptease, espectáculos exhibicionistas, masajes eróticos, la prostitución coactiva… Existe un

ánimo de lucro unido a la explotación sexual.

Como dijimos en la Parte I publicada el 1 de julio de 2023, de las 4,5 millones de personas víctimas de trata con fines de explotación social, un 85% a 95% son mujeres

y niñas.

Existe la trata con fines de explotación sexual porque hay personas que la demandan. Lamentablemente la sociedad suele señalar a la víctima y no al consumidor de la

“mercancía”. No nos damos cuenta de que el consumidor de sexo no es un cliente: se convierte en un cómplice. Sobre todo en los supuestos que el sexo lo tiene con un(a)

menor de edad, haya dado o no el consentimiento. Los seres humanos no son mercancías.

Esta señalización a la víctima y no al consumidor se debe a los estereotipos sociales y al rol que de manera injusta se le ha impuesto a la mujer. La sociedad debe de acabar

con los estereotipos. Es decir, acabar con la “preconcepción sobre los atributos o características de los miembros de un grupo en particular o sobre los roles que tales miembros deben cumplir.“(Consejo General del Poder Judicial). El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se pronunció en el uso de los prejuicios (caso Carvalho): “las referencias a tradiciones, supuestos generales o actitudes sociales imperantes en un país en particular son justificaciones insuficientes para una diferencia en el trato por razón de sexo”.

