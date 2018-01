Comparte esta noticia

El Episcopado Dominicano ha emitido una Carta Pastoral en la que hace señalamientos muy importantes sobre temas viejos que han perturbado la vida nacional.

Han planteado la necesidad de reconocer los niveles de corrupción e impunidad con que nos desenvolvemos. Y el pedido es válido, porque si no reconocemos los males no podemos encararlos con éxitos. Y una cosa trae la otra; tenemos muchos actos ilícitos porque no tenemos un régimen de consecuencias.

Y hay un tercer llamado no menos importante que es sobre la espiritualidad. Si tenemos déficits en nuestros corazones, probablemente queremos solucionarlos con cosas materiales que nos conducen al delito y a la violencia.

Es válido insistir para superarnos.

