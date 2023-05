¿Es un acto de egoísmo la separación de bienes?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La pregunta de si es egoísta no unir el patrimonio con el matrimonio ha generado opiniones encontradas, ya que mientras algunos argumentan que compartir todo es una muestra de amor y confianza, otros defienden el derecho a que cada quien construya sus propias bases económicas.

¿Por qué alguien que dice amarte no desea compartir contigo lo que tiene?, esta es la interrogante que dio inicio a un interesante debate en el que participaron los comunicadores José Adames, Persia Cuevas, Hilda Brito y Detriano de la Cruz en el programa «Con la Dra. Controversia», transmitido en la plataforma digital El Nuevo Diario TV

Durante el diálogo, algunos afirmaron que ciertamente la separación de bienes es un derecho que asiste a los cónyuges y les permite mantener su independencia económica, pero que esta decisión también puede generar dudas dentro de la relación.

Asimismo, una de las partes aseguró que existen diferentes interpretaciones sobre la separación de bienes: Por un lado, están quienes argumentan que es un derecho individual y legítimo proteger lo que cada uno ha trabajado arduamente, pero por otro, se plantea la necesidad de compartir los frutos del esfuerzo conjunto y construir un patrimonio común.

«Existen varias lecturas sobre este tema de la separación de bienes. Si bien es un derecho que me asiste, ¿por qué no estaría dispuesto a compartir lo que he logrado con alguien a quien supuestamente amo? ¿Por qué negarle la oportunidad de disfrutar de algo que hemos construido juntos?», reflexiona José Adames.

El amor, según algunas voces en el debate, debería superar la importancia de la separación de bienes, entendiendo que en quien ama verdaderamente a su pareja, la idea de compartir lo que se tiene se vuelve natural.Otros, validan lo antes dicho, pero recomiendan hacerlo con prudencia y cuidado, sin poner en riesgo el patrimonio individual.

«La separación de bienes no es relevante cuando hay amor”, comentó Hilda Brito.

Además, narró que no conviene cuando “decides casarte con separación de bienes, pero tu esposo determina que no es prudente que trabajes para cuidar de los hijos y la familia, porque se vuelve injusto que, al final de los años, tú no hayas podido construir tu propio patrimonio mientras tu pareja ha seguido creciendo».

El debate continúa, y la decisión sobre unir o separar el patrimonio en el matrimonio sigue siendo una cuestión personal y compleja, por eso, los panelistas concluyeron que cada pareja debe encontrar el equilibrio adecuado que funcione para ellos, considerando sus valores, necesidades y perspectivas.

