¿Es posible perdonar sin olvidar?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Si perdonar implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento y la ira, la frase: “perdono, pero no olvido”, ¿es la clase de perdón instruida por Dios?

Es probable que no, debido a que la popular frase invita a guardar rencor por la falta cometida, es por eso, que los predicadores Helen Gómez y Asael Pimentel hablaron sobre el verdadero perdón y el poder de sanación que posee.

En conjunto, afirmaron que el verdadero perdón tiene más poder de lo que las personas piensan, ya que purifica el alma, evita que el corazón no se quede en el pasado y abre paso a las bendiciones de Dios.

“El no perdonar nos lleva al infierno, es necesario perdonar para que nosotros no nos perdamos, es necesario para que recibamos el perdón de Dios y esa bendición que Dios tiene para nosotros. Por no perdonar perdemos nuestra salvación, necesitamos tener un corazón limpio, un corazón limpio delante de Dios”, indicó Helen.

Gómez y Pimentel expusieron en el programa “Con la Dra. Controversia”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, que la esencia del perdón es olvidar.

“Cuando tú dices: Yo te perdono, pero las cosas no van a ser igual. Entonces, no hubo perdón, porque tiene que haber un cambio, tiene que haber una actitud positiva, hay que ser diferente para que Dios vea tu corazón”, expuso Helen.

