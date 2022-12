¿Es mejor esta Navidad que las anteriores? Santiagueros opinan…

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- En menos de lo que canta un gallo inició la temporada navideña este año, muchas opiniones encontradas sobre la difícil situación económica que enfrenta el país, mientras que otros agradecen por poseer salud.

El Nuevo Diario salió a las calles de la Ciudad Corazón a conocer la opinión de los residentes sobre las fiestas navideñas.

Preguntado al respecto, José Suazo inició su discurso afirmando que estas navidades son mejores que las anteriores, ya que a su entender, el gobierno del presidente Luis Abinader se ha encargado de buscar la forma de ayudar a los más necesitados.

Suazo indicó que una gran cantidad de hogares fueron beneficiados con bonos navideños a diferencia del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), donde solo unos cuantos eran beneficiados.

“La mejor Navidad, desde que llegó Luis Abinader son las mejores, porque no se esconden los bonos y se quedan con la regalía. Los años anteriores lo que hacían es que se escondían la comida y se la daban solo a los comesolos, pero ahora todo es para todo el mundo, todo el que tenga cédula va a comer con un bono”, expresó.

No todos dicen lo mismo. Por ejemplo, un ciudadano que no dio a conocer su nombre, subrayó que desde su punto de vista la situación no ha sido positiva, pero que espera que mejore.

“Está lenta, esta fría, todavía no se ha calentado. Tu sabe que esto se va generando, yo diría de mal en peor, pero nosotros confiamos en que va a mejorar”, dijo.

Un hombre que caminaba por el centro histórico de Santiago pregonó: “No hay na’, ta’ to frío, no hay cuarto”.

Sin embrago, una mujer de nombre Andrea, destacó que las personas todos los años afirman que el país está mal, pero que desde su opinión está mal para unos y bien para otros.

Asimismo, ponderó que este año agradece que tiene vida y salud a diferencia de los años anteriores, “que nos enfrentábamos en pandemia”.

“Hay más problemas ahora. Hay menos enfermedad, porque la pandemia no está y siempre dicen que está malo, pero para unos está mala y para otros no, yo me la encuentro buenísima porque tengo salud”, precisó.-

