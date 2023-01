¿Es la polarización una estrategia política?

Durante las últimas décadas venimos observando como la polarización política influye en la polarización social. Ambos fenómenos se retroalimentan, provocando una división social que coloca a la población en extremos opuestos.

La tendencia a la polarización se observa en temas polémicos como la inmigración, el calentamiento global, la religión, el medio ambiente, la alimentación, la eutanasia, la relación con los animales, la convivencia entre lenguas oficiales o minoritarias, el aborto, la prostitución, la homosexualidad o la comunidad LGTBI, entre otros.

Los medios de comunicación, que nunca han sido imparciales del todo, entran en este juego perverso para no perder poder e influencias, ensanchando cada vez más las diferencias. Muchos medios han abandonado del todo la objetividad y se han convertido en correas de distribución de los partidos políticos. La mayoría de los medios solo hablan para sus potenciales votantes de los partidos a los que apoyan, provocando que muchos ciudadanos se informen y busquen solo aquello que desean escuchar. Solo reafirman sus ideas previas, sin escuchar a los que piensan diferente. Se niegan a dialogar o comprender opiniones contrarias a las suyas. Esto crea una relación simbiótica entre los votantes y partidos políticos. Hoy, más que en el pasado, se hace evidente saber qué medios son de izquierda o de derecha.

¿Quiénes se benefician más de este fenómeno, la derecha o la izquierda?,

Las ideologías políticas son pendulares, es decir, que dependen de las coyuntura socioeconómica del momento. La consecuencia principal de este problema es que provoca una polarización del electorado. Algunos autores, como el economista Matthew Gentzkow confirman este fenómeno en lo referente a la inmigración, por ejemplo. Afirma que hace tan solo unas dos décadas, era frecuente encontrar votantes republicanos y demócratas favorables a la inmigración. Hoy, está claro que los republicanos están en contra y los demócratas a favor. Mayoritariamente, los inmigrantes votan al partido demócrata, lo que provoca que más republicanos se opongan más a la inmigración. En cierta manera, la manera de ser más estadounidense es oponerse a la inmigración. Este es el motivo por el que la mayoría de los supremacistas blancos son afines al partido republicano y a la figura de Donald Trump. Algo parecido ocurre en la economía. Los demócratas defienden el libre mercado y los republicanos se han vueltos más proteccionistas. Todos recordamos el famoso eslogan de Trump, ¨América first¨.

En Estados Unidos las distancias entre los votantes demócratas y republicanos se han alejado cada vez más. Un gran problema en un país típicamente bipartidista; en donde los demás partidos tienen poco peso o son claramente inexistentes. La polarización no ocurre por casualidad, sino que obedece a una estrategia de ingeniería social bien planificada. Se trata del clásico divide y vencerás.

Algunos pueden pensar que dicha estrategia la emplean tanto la derecha como la izquierda. Si se analiza el caso de España, se observa rápidamente que es un error de calculo. En España, más de la mitad de la población, de autodefine como de izquierda en una imaginaria balanza política. Algo similar ha ocurrido en muchos países, ahora democráticos, que han pasado por dictaduras. Teniendo en cuenta este trasfondo ideológico, es más beneficioso dividir a la población en bloques compactos opuestos, ya sea derecha/izquierda o conservadores y progresistas. Este es el motivo por el que, desde los partidos de izquierda sobretodo, bombardean a la población, repitiendo machaconamente, el mensaje de ¨las derechas¨. A la derecha no le es tan beneficioso este tipo de mensajes.

Si observados en los medios de comunicación, las declaraciones de los miembros de los partidos mayoritarios, observamos una diferencia importante. Unos se refieren a los otros en plural y los otros en singular. No es lo mismo decir, ¨la izquierda¨ que ¨las derechas¨. Cuando de habla de la izquierda, implícitamente, se admite que existen diferencias en el conjunto. En cambio, cuando se habla de ¨las derechas¨ existe una intencionalidad de no admitir diferencias en el conjunto; y esa derecha incluye a los partidos de centro. Todas las derechas y el centro son iguales. Hay que recordar que los partidos de centro se forman con ideas de izquierda y de derecha. El ejemplo del ¨niño mulato¨ nos ayuda a comprender esta estrategia. Objetivamente, un niño de padres blanco y negro, tiene el 50% de genes de los dos padres, sin embargo para la mayoría de la población en occidente el niño es negro. Quienes marcan las etnias son los países ricos de mayoría caucásica. En política ocurre algo similar, quienes hacen la división política son mayoritariamente de izquierda.

Se intenta llegar a la opinión pública con mensajes simples a través de las emociones. Intentemos hacer un ejercicio de objetividad. Admitamos que la mayoría de la población tiene ideas diferentes en múltiples asuntos. En ocasiones podemos estar de acuerdo con ideas que se atribuyen a la izquierda o a la derecha. ¿Qué ocurre cuando una parte ideológica de la población (en este caso la izquierda) se coloca en el lado bueno, tolerante o correcto de la historia?. Cuando nos bombardean frecuentemente con ideas que consideremos negativas como de derechas, como el racismo, el machismo, la xenofobia, el fascismo o lo conservador, mucha gente suele renegar de ser así. Sucede que mucha gente huye de que le cataloguen negativamente, y asimilen toda la ideología de un grupo en su conjunto, liquidando durante el proceso todo pensamiento crítico. Si eres de izquierda, se supone que eres una buena persona, no racista, no machista y tolerante con las minorías étnicas o de género. En general, es un pensamiento hipócrita, ya que se puede ser racista, desde la derecha y desde de izquierda. En situaciones, reales, este autorretrato dista mucho de la realidad. Este proceso es muy conocido por sociólogos y politólogos. Todo comenzó con la ¨polarización popular¨.

La polarización es un proceso que se ha fomentado durante las últimas décadas. Se podría decir que desde la caída de la Unión Soviética, en la década de los noventa, ya que la división de la Guerra fría carecía de sentido. Al cambiar la realidad sociopolítica, también cambia el lenguaje. Hemos pasado de la división capitalismo-comunismo a conservadores y progresistas. Una división del mundo en bloques que ya existía, pero no con tanta confrontación. Asociado a la polarización va la banalización de las palabras ¨duras¨ como dictadura, régimen, fascista, tirano, nazi, racista, supremacista, puta, antisemita, terrorista, moro, genocidio, etc. Para muchos votantes de izquierda todo el que no piensa como ellos es fascista.

Esta polarización hace muy difícil la supervivencia de los partidos de centro o moderados que comenzaban a ganar terreno en el panorama internacional. No hace demasiado tiempo, se podía estar de acuerdo con la derecha o con la izquierda en relación a un tema tratado, hoy esto cada día se hace más complicado. En la actualidad, los partidos políticos nos han obligado/empujado a asumir toda su ideología en conjunto, provocando un distanciamiento y un odio hacia todo lo que representa el adversario político.

Según el European Social Survey (ESS), entre el 2006 y el 2016, la polarización ha aumentado en temas muy concretos. El mundo moderno ya no se divide en los bloques tradicionales de derecha e izquierda, pero los partidos más grandes crecieron con esta ideología como sustrato, y se resisten a perder poder o votantes: De manera intencionada alimentan la polarización para revertir la dinámica social que tiende hacia la pluralidad de opciones políticas e ideológicas. Cuanto más polarizada está la sociedad más difícil es llegar a acuerdos sobre temas sensibles que afecten a toda la población como la economía o el reparto de las riquezas, en los que hace falta llegar a consensos amplios. Y esto nos lleva al bloqueo. Se anulan los sistemas pacifistas democráticos para solucionar conflictos de forma razonada. Mucha gente tiende a creer que la única solución es la derrota o aniquilación del adversario. Llegando incluso al asesinato del rival. Cuando la polarización se hace más grande, los pensamientos se convierten en dogmas, en ideas que no necesitan ser demostradas cortando de raíz el debate sosegado o argumentado.

La correlación entre votantes y partidos políticos ha aumentado durante las tres últimas décadas. Los votantes eligen a los partidos por bloques, es decir, que al fragmentarse el espectro político fruto de los cambios sociales, el bipartidismo clásico, ha saltado por los aires, mientras que muchos votantes continúan con un esquema mental bipartidista. Este hecho ha provocado que se reduzcan los votantes puentes (transfugas), aquellos que no se identifican con un partido concreto, sino que votaban a un partido u otro, de uno de los dos bloques, en función del contexto socioeconómico del momento de las elecciones.

En Europa, según el European Social Survey (ESS), hacia el 2004 no existía una correlación directa entre el rechazo a la inmigración o la acogida de refugiados y las posiciones conservadoras. Hoy esta correlación está muy clara. Los partidos de derecha se oponen, mientras que desde la izquierda no existe una idea clara sobre el tema, pero si en criticar a la derecha sobre este asunto sin proponer soluciones viables. La estrategia es que la opinión pública vea que malos son los otros, en este caso los de derecha. En cierta manera, la polarización social es una reacción a la dictadura de lo ¨políticamente correcto¨. Una parte de la población prefiere hablar claro sobre temas conflictivos huyendo del bien quedar. Un candidato político puede ser admirado u odiado, y esto ayuda a polarizar todavía más a los votantes y a la sociedad en general. Son los casos de Trump, Bolsonaro o Putin.

Hagamos un ejercicio de objetividad. En un mundo con múltiples intereses creados se nos hace muy difícil separar lo verdadero de lo falso. Pensar en las vacunas o en la guerra de Ucrania. ¿Cómo podemos estar seguros de que no hay trampas en las elecciones de muchos países? No lo sabemos con certeza. Las últimas elecciones en Estados Unidos y Brasil siguen bajo sospecha de fraude en función de la ideología de a quien se pregunte.

En el 2018, la empresa demoscópica IPSOS, constató que el 59 % de una encuesta global consideraban que los países estaban más divididos que hace solo 10 años. Los niveles más elevados de polarización se observaban en países como España (77%), Italia (73%) y Estados Unidos (67%). Como afirma el politólogo Morris Fiorina, son los partidos los que han llevado la voz cantante en esta polarización. En los países más desarrollados, la polarización de los partidos políticos ha pasado de 3,5 puntos en el 2007 a 4,1 en el 2017.

Las preferencias a nivel político no solo de producen entre zonas urbanas y rurales, sino también dentro de los municipios en función del poder adquisitivo o cultural. Cada vez más votantes viven rodeados de personas de su misma ideología política. Durante el Brexit, en el 2016, se hizo evidente esta diferencia entre los habitantes de zonas rurales y urbanas. El aumento de las desigualdades que provocó la crisis de las ¨subprime¨ (2008) es una de las fuerzas que más separan a la población.

La polarización tiene sus pros y sus contras. Por un lado hace que mucha gente se interese más por la política, pero al mismo tiempo dificulta que se puedan llegar a amplios consensos en temas importantes o de Estado. De ambos lados se cuestiona el funcionamiento y la legitimidad del sistema político democrático y liberal dominante. En muchos temas complejos los partidos políticos no buscan llegar a consensos, sino imponerse al rival. Según el Instituto sueco V-Dem, en su Democracy Report 2022, solo el 13% de la población mundial vive en democracias liberales. Durante las últimas décadas estamos asistiendo a un retroceso democrático a nivel mundial.

El nacionalismo, la superioridad racial o el fanatismo religioso alimentan esta hoguera de polarización, como argumenta el politólogo italiano Giovanni Sartori. Este fenómeno puede darse en un sistema bipartidista como el estadounidense, cuando existen facciones extremas dentro de los partidos que ganen poder. En España, la aparición de Podemos y de VOX, responden a este fenómeno. Es lo que ocurre con el trumpismo y el partido republicano. Aunque una parte del partido no quiere verse arrastrada a los extremos, no pueden oponerse de manera clara, ya que si el partido se divide no podrían llegar al poder, si en el bloque opuesto no ocurre lo mismo.

Las redes sociales hacen de amplificador de los movimientos que fomentan la polarización. La polarización es un problema para el progreso de toda la sociedad. En los temas complejos siempre existen dos lecturas. Pensar en la cuestión territorial o el terrorismo. La derecha cree que el Estado está amenazado y la izquierda cree que una descentralización es posible. El tema se complica cuando los partidos independentistas (de derecha y de izquierda) prefieren apoyar a la izquierda por que consideran que son más tolerantes con sus objetivos.

Los grandes partidos podrían no pactar con los ¨nacionalistas¨, pero el afán de poder es más importante a corto plazo que la nación en si misma. Si los partidos llegaran a un pacto para que gobierne el más votado, los demás partidos se verían obligados a formar otras mayorías. Lo que están practicando muchos partidos es la ¨antipolítica¨, aprovechando los fallos que tiene el sistema de mayorías parlamentarias.

Cuando después de décadas por erradicar la corrupción política, un partido propone modificar el delito de corrupción, para seguir teniendo al apoyo de unos partidos separatistas y favorecer a los suyos, induce a pensar a muchos votantes que todos los políticos son iguales. Es más importante estar en el poder que la corrupción en si misma. Todo esto hace crecer el populismo.

La creciente polarización a nivel mundial es un peligro para la democracia. Una de las consecuencias más aterradoras a este problema son las dictaduras, las guerras o los conflictos violentos, un escenario que todos deberíamos de rechazar.

Por Alcides Pimentel Paulino

Relacionado