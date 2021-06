Es hora de renovación moral, social y política en R.D.

Las sociedades tanto antiguas como modernas, han tenido que someterse a una continua renovación para no degradarse o quedarse atrapado en el pasado. El hombre del paleolítico vivió nómada, en continuos movimientos, para adquirir los alimentos necesarios que les permitieran subsistir. Cuando se produjeron fenómenos naturales que les amenazaban, el hombre primitivo se refugió en cavernas, allí sobrevivió y además desarrollo arte rupestre. Siempre estuvieron asimilando y cambiando para adquirir nuevos conocimientos.

En la época llamada por los historiadores como del Neolítico, el ser humano desarrolló lo que se ha bautizado como “Revolución del Neolítico”, fue en este período donde los humanos comprendieron la necesidad de vivir junto, construyendo sus casas en Aldeas o poblados. Fue en ese período, que el hombre inicia la agricultura al cultivar sus alimentos y también inicia la ganadería, con la crianza de animales; fue allí también donde surgió la obligación de escoger los primeros jefes o caciques, para así tener quien dirija o ponga orden.

Luego de organizarse en aldeas o poblados, las sociedades iniciaron la creación de normas en forma de costumbres; estas reglas de comportamiento, cuando se inventó la escritura fueron registradas. Fue en Mesopotamia, antigua Babilonia o Caldea, donde se inició la civilización, con los primeros registros de escritura. Es en el Código del rey Hammurabi de esa civilización, donde encontramos los primeros registros de normas y costumbres para organizar la sociedad.

Muchas de las sociedades antiguas sucumbieron, porque sus habitantes irrespetaron las normas de conductas, excediéndose y relajando la ética, la moral y las costumbres. Un ejemplo de ello lo fue el Imperio Romano. El Imperio Romano gobernó casi todo lo que constituyen los territorios de Europa, parte del norte de África y algunos territorios del medio oriente, como Judea, donde el dominio romano se extendió desde más de dos siglos antes del nacimiento de Cristo, hasta posterior de varios a la muerte del mesías.

El imperio Romano, si bien es cierto sucumbió debido a las invasiones de los pueblos Barbaros enquistados en el norte de Europa y Asia, su caída verdaderamente se debió principalmente, a la corrupción, al desorden y a la degradación de sus instituciones, que no le permitieron seguir protegiendo sus fronteras, como antes lo hicieron por más de un milenio.

Las sociedades para mantenerse se reinventan, se renuevan, se restauran, cuando son importantes. Tras el fin del Feudalismo, que fue una etapa de atraso de más de mil años para los pueblos europeo, las sociedades europeas impulsaron el movimiento del Renacimiento y del Humanismo en los siglos XV y XVI para renovar las artes, las ciencias y todo lo que fuera cultura.

Así como en otros países la sociedad dominicana, ha sido empañada en los últimos años por malas acciones públicas y privada, acciones de corrupción administrativa, violencia intrafamiliar, acoso en las instituciones públicas y privadas, destrucción y apropiación de las propiedades.

Hemos visto, como en nuestro país la corrupción administrativa ha campeado en nuestras instituciones en los distintos gobiernos de los últimos 30 años, muy bien podemos decir, que en los gobiernos del último siglo con muy raras excepciones. Esta corrupción se ha ido extendiendo a sectores privados. Hemos observado en los últimos tiempos a líderes, a personalidades y hasta a funcionarios electos fomentando y justificando acciones y desmanes.

Gracias a Dios, hoy la República Dominicana cuenta con un gobernante honesto, un presidente que en el tiempo que lleva al frente del Estado, se les ha visto empeñado en corregir y realizar una administración seria, también observamos que el presidente, está acompañado de algunos buenos funcionarios como el de Medio Ambiente, el del Banco Agrícola, el director de INAPA, el director de Aduana, la directora de Ética e Integridad Gubernamental, el Gobernador del Banco Central, el licenciado Tony Peña Cuaba coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, aunque considero que en algunas iniciativa este funcionario no fue muy bien asesorado, incluso por el Director de Compras y Contrataciones, además de estos hay otros buenos funcionarios.

Es bueno precisar, sin embargo, que hemos visto dentro de los funcionarios, que Abinader escogió para acompañarlo, a uno de ellos procesado por Rapto de una joven, otro fue acusado de violación en Santiago, otro fue acusado de formar una asociación de malhechores, para estafar con los premios de la Lotería Nacional. Hasta hemos visto hasta una “buena muchacha”, que exhorta, “a disfrutar de las mieles del poder”.

También la población se ha quedado abrumada, al escuchar a un funcionario municipal de Higüey, que en forma desproporcionada motiva a corromperse. Esa es una muy mala señal de nuestra sociedad, fue en contra de ese comportamiento que lucharon los padres de la patria, fue en contra de eso que recientemente se produjo “La Revolución de la Plaza de la Bandera”.

Es por eso que creemos, que es tiempo de que la sociedad dominicana empiece a renovarse, a cambiar de aptitudes, cada quien donde le toque, sea en las iglesias, en los centros de trabajo o en sus comunidades, con nuevas ideas y con buenos ejemplos.

El senador de la provincia de Monseñor Noel afirmó recientemente: “que el 88% de los funcionarios del gobierno no hacen nada”, el ex presidente de la República Hipólito Mejía afirmó: “Que la mayoría de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader son buenos, “pero que hay muchos funcionarios malos”. Quien tiene el honor de escribir este artículo, me atrevo a afirmar, al observar su accionar, que hay muchos funcionarios de este gobierno que no saben, ni para que lo designaron en sus funciones.

Es por eso que creo que es tiempo de que el presidente, que es un hombre serio y capaz renueve su gabinete, a mí y a muchos le gustaría ver a la Doctora Milagros Ortiz Bosch como ministra de la Presidencia, o a Emmanuel Esquea Guerrero, para que los funcionarios entiendan, que lo de la honestidad. “No es un capricho de Luis Abinader porque es millonario”, que esto fue un compromiso con la sociedad.

Muy bueno sería ver, al presidente Luis Abinader, utilizando los servicios de hombres como Tony Raful, el sociólogo Modesto Reinoso y hombre como Fausto Herrera Catalino, estos dos últimos, quienes demostraron en el gobierno del año 2000-2004 capacidad y trabajo, fui testigo y parte de sus ejecutoria, ya que dirigí el Departamento de Educación de la Dirección de Desarrollo de la Comunidad, en esa ejecutoria ejemplar; así como otras personas que estarían y estaríamos en disposición de contribuir con su ejecutoria.

Quien escribe con este artículo, estamos impulsando un Movimiento de renovación social y moral, para contribuir con el gobierno del Lic. Luis Abinader, aportando ideas, postulados y opiniones, lo mismo que a la sociedad, a los Partidos políticos, no importa que sea del gobierno o de la oposición.

Un ejemplo de ello es que aprovecho para exhortarle a el ingeniero Miguel Vargas presidente del PRD, ya que el próximo 5 de julio, se conmemora la fecha de la llegada al país de ese otrora glorioso partido, que decida que esa organización, vaya con sus propias candidaturas en la primera vuelta de las elecciones del 2024 y después propicie una alianza en segunda vuelta con el PRM. Con esto se lograría que esta entidad resurja y posterior se lograría un reencuentro entre hermanos.

Por Angelito Manzueta De La Cruz

