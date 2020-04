Es hora de contar verdades y desmontar mitos

La práctica rastrera es la de ellos, y no dudo que cada una de las cuentas sean creadas por ellos. Habría que ver.

No descarto nada de esa minoría que ha quedado en evidencia como mentirosos, manipuladores y fabricantes de mentiras.

Solo hay que ver la cuenta de Luís Abinader, con alrededor de 48,435 usuarios falsos. Y recuerdo, que en la campaña de 2016 demostré que el 47% de sus usuarios eran falsos o/y bots.

Hace 1 año y 3 meses, antes de la limpieza que hiciere la red social Twitter, los seguidores reales de Luis solo llegaban al 57%; tenía un total de seguidores falsos o bots de 105,967, lo que provocó una caída en su cuenta de Twitter.

Esa caída de 105,967 usuarios falsos llevó a que los “pitbulls” salieran como locos o como gallinas en zinc caliente a resolverle el problema a Abinader que hoy le marca 48,435 usuarios falsos, bots o sin vida.

Tengo un listado con cuentas que usan solo para dar retuit o para atacar y hacer vandalismo digital. Les dejo esta sola cuenta, usada hasta con la imagen del hijo de Jochy Santos, Eduardo Santos (@huascarlenox).

Leonardo Grisanty el actor político:

Siempre me he caracterizado por ser frontal, todo el que me conoce fuera de las redes lo sabe, y el que me conoce en las redes mucho más. Me considero revolucionario, así lo es mi abuelo, Leonardo Grisanty.

Ese trabajo profesional, sistemático, sin descanso y sin miedo, contando verdades y desmontados mitos han provocado estos ataques falsos. Son capaces de lo que sea y por ustedes y su accionar es que menos personas se interesan por esta que es la ciencia más pura, bella y en procura del bienestar colectivo, la política. Les hago un llamado a reflexionar y actuar siempre como yo lo hago, de cara al sol, con mis principios, mi moral y mi dignidad bien altos.

No me van doblegar, permítanme decirles, que mientras más actos de vandalismo digital, de “descrédito digital”, mientras más actos rastreros hagan, más se evidencia quienes son: mentirosos.