¿Es Carlos Correa una buena opción para los Yankees?

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Carlos Correa es una de las piezas más cotizadas de la agencia libre en el béisbol de Grandes Ligas para la próxima temporada 2023. Ningún otro pelotero en el campo corto se acerca al talento y las proyecciones que puede tener el boricua.

Los Yankees, por su parte, vienen de una temporada donde su mejor opción y el que más acción tuvo en esa posición fue el hawaiano Isiah Kiner-Falefa. ¿Podrían los Bombarderos apretar el gatillo y firmar a Correa?

¿Quién es mejor entre Correa, Turner, Bogaerts y Swanson?

Es un tema sabroso de analizar. Quizás lo mejor en este caso es separar las razones por las que esto puede funcionar y por las cuales los Yankees lo firmarían y las que no. Así que manos a la obra.

Razones de firmarlo:

Los Yankees no tienen a nadie ni en el roster actual ni en sus prospectos que se acerque a lo que puede hacer Carlos Correa en un terreno de béisbol.

Falefa es un jugador pimentoso, roba bases, ganó un Guante de Oro en tercera base hace tres temporadas, pero su ofensiva e incluso la defensa están lejos de compararse con una mega estrella como es Carlos Correa.

En la parte de los talentos, los dos mejores prospectos de la organización son ambos campos cortos. Anthony Volpe y Oswald Peraza encabezan esa lista, pero evidentemente si fueran a ocupar ya un puesto titular dentro del equipo, en algún momento uno de los dos debería cambiar de posición. Muchos creen que seria Volpe el que pasaría a tercera base y la realidad es que al menos por las proyecciones y comparaciones, los dos pueden llegar a ser excelentes peloteros, pero al nivel de Correa no parecieran puedan llegar en las próximas temporadas de Las Mayores.

Seria lo mejor que pueden adquirir si Aaron Judge no firma con ellos

Si “El Juez” no se queda en la Gran Manzana o al menos no en el Bronx, el equipo no solo perdería a su mejor bateador, sino que, en realidad, no hay ningún bate disponible que sea como el de Judge. De los nombres en el mercado, Correa no solo es el mejor, sino que en un estadio amistoso para los bateadores como el Yankee Stadium, Carlitos se podría dar banquete sacando pelotas.

Yankees hace rato no tienen una estrella boricua

Esto parece de poca relevancia, pero no lo es. La ciudad de Nueva York tiene una comunidad aproximada de 900,000 boricuas. Son por mucho la mayor presencia latina en la Gran Manzana y desde Bernie Williams y Jorge Posada, los Bombarderos no tienen un pelotero de ese calibre que represente a Puerto Rico.

Razones de no firmarlo:

La mancha de los Astros de Houston con el robo de señas

Claramente que si un grupo de fanáticos no olvida son los de los Yankees de Nueva York. Lo ocurrido con los Astros en el 2017 y 2018 es algo que los fanáticos de los Bombarderos aun no superan y se pudo ver en estos playoffs, con la manera en que recibieron a varios de los jugadores que estaban en aquellos rosters. Correa fue parte de ese equipo y eso es algo que hace su llegada complicada desde el punto de visto de aceptación de los fans. Si a esto le sumas aquellas declaraciones de Correa sobre los guantes de oro del “Capitán” Derek Jeter y que en esta época de las analíticas no los hubiera ganado, entonces ya la cosa se pone un poco mas fea en como puede ser querido o no por los seguidores del equipo mas ganador de la historia del beisbol.

Mi opinión muy personal: Si Carlos Correa rinde como en temporadas anteriores, para el mes de junio se les habrá olvidado esos hechos ocurridos en el pasado. Algo así como los Men in Black borrando la memoria de la gente con el famoso aparatico.

Si firman a Judge es muy difícil que vayan por Correa

Desde el punto de vista del payroll, no hay manera que los Yankees puedan pagar a un Aaron Judge y a Carlos Correa. Solo entre Giancarlo Stanton y Gerrit Cole, los Bombarderos van a pagar 68 millones de dólares y en caso no puedan cambiar a Donaldson son otros 21 millones más. A esto súmenle 17 de Rizzo y 15 para Severino y LeMahieu. Ahora si le ponemos los quizás 35 a 40 millones que pudiera facturar Judge y más de 30 para Correa, ya se podrán imaginar que hablaríamos de una nómina de más de 280 millones contando con el resto de los salarios de los jugadores, lo cual no es algo que Hal Steinbrenner haya indicado que quiera hacer.

