Hermanos y amigos, que el Dios verdadero (Padre, Hijo y Espíritu Santo) les bendiga a todos, en esta oportunidad y por ser necesario para el bienestar de las personas, en virtud de los incendios provocados por los adornos de árboles electrificados en la llamada navidad, expondremos el tema: “Es bíblico poner árbol como adorno de Navidad”, esperando les sea de liberación y edificación…

Bien, comenzamos diciendo que la palabra Navidad es una palabra en latín que significa nacimiento. La Navidad o nacimiento se consideró inicialmente con el objetivo de recordar la llegada del Hijo de Dios (el Señor Jesucristo) a la tierra como cumplimiento de la profecías contenidas en la Biblia para darnos el medio de salvación, por causa de haber entrado el pecado en la humanidad. Génesis 3:15, Isaías 7:14.

Ahora bien, la navidad o el nacimiento, hoy en día se ha desvirtuado del objetivo inicial con el cual de designó una fecha o un período de reflexión y de comunión con Dios, y vemos las consecuencias que esto ha traído en la humanidad, entre ellos el desenfreno alcohólico, la destrucción de los recursos económicos por un derroche exagerado, aunque no en todos los casos.

Hermanos y amigos, hoy podríamos decir que hay tres tipos de navidades, entre ellas:1.- La navidad comercial: donde lo que prima son las ventas diversificadas de ropas, bebidas, adornos y comida a granel. 2.- La navidad de la rumba o desenfreno en consumo de bebidas y noches de diversión o llamadas fiestas de bailadera y bebedera hasta la amanezca. 3.- La navidad cristiana: Recordación de la obra redentora del Hijo de Dios al venir ha esta tierra como ser humano de carne y hueso como medio de salvación para quienes lo acepten, lo crean, lo emiten, lo obedezcan y lo sigan a través de sus enseñanzas contenidas en el Nuevo Testamento. Juan 5:39; Juan 14:6, Mateo 4:17.

En este mismo orden de enseñanza, el llamado arbolito de navidad no es más que un invento comercial para que las personas gastan su dinero sin pensar si agrada o no a Dios con esto y de paso el riesgo incendiario en los hogares en virtud que los llamados arbolitos son cargados de adornos plásticos y de instalaciones eléctricas de fabricación frágil que ha llevado y puede llevar a la pérdida de los bienes y el trabajo de los bomberos frecuentemente en la sociedad para una época de derroche. ¿Si o no?

Por otro lado, la transculturación a través de los medios de comunicación internacionales llevan a las personas a creer que la navidad son los regalos, el consumo exagerado de bebidas alcohólicas, el santa claus, las fiestas de bailes sensuales, las amanecías, etc, etc., ¿Y Jesucristo donde aparece en esos medios de comunicación? Lo han sacado de éstas navidades falsas, y la consecuencia no se hace esperar con las muertes por accidentes e intoxicación de alcohol, no importando que las autoridades hagan operativos para contener en desenfreno, por que esta siembra viene por los medios de comunicación visuales. ¿No lo cree usted así?

Concluyendo, usted puede creer que tendrá feliz navidad, pero cuando se pasa balance al final del proceso “Navideño”, parece que no fue tal feliz como muchos usaron el clichet, porque toda acción tiene un resultado, positivo o negativo depende de lo que hagamos en las llamadas navidades, a la cual podríamos cambiarle el nombre, porque hay de todo menos “El Nacimiento” de Cristo.

Así, compre sus adornos si quiere, árboles, santa Claus, luces eléctricas, pero esta no es la Navidad bíblica.

Que el Señor les bendiga y nos ayude a todos…

Por Miguel de J. Ramírez P.