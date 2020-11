Ervin Santana ve “como un juego más” apertura de este domingo por el Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ervin Santana, seleccionado por los Tigres del Licey como el lanzador abridor del primer partido del torneo invernal 2020-21 este domingo ante los Leones, estimó como “una responsabilidad muy grande” la que ha puesto en sus hombros el dirigente Luis Sojo, que es una ocasión muy importante para él, pero mucho más para el equipo.

Sin embargo, estimó que la oportunidad la ve “como un juego más” de su larga carrera que incluye 15 temporadas en las Grandes Ligas con una foja de 149 victorias y 127 derrotas con efectividad de 4.09 en 384 aperturas de 387 apariciones.

El derecho de 37 años explicó que su plan este domingo será “tratar de tirar lo más que se pueda”, puesto que la cantidad de lluvia caída las últimas dos semanas impidió –como a todos en el equipo- que pudiera practicar lo suficiente para adquirir la mejor forma.

“Creo que tendré conteo de pitcheos”, zanjó ese punto Santana, que no especificó la cantidad sería su límite ante el Escogido en el partido pautado para las 7:30 de la noche, una hora inédita para un domingo del estadio Quisqueya Juan Marichal.

Agradeció la confianza concedida por el dirigente como su lanzador del primer día y confió en que esta será una temporada de mucha productividad para el Licey bajo la dirigencia del venezolano.

Ervin, que no lanzó este 2020 en Grandes Ligas, que no tiene contrato desde 2019 en el béisbol organizado de Estados Unidos ni en latitud alguna, afirmó que comenzó a hacer prácticas a mediados de año, que se integró a los entrenamientos del equipo azul desde el inicio, el día 19 de octubre, “y he practicado todos los días”.

Asumió como su intención la de mantenerse con los Tigres por toda esta temporada ya que “el propósito de nosotros es ganar” el campeonato.

Manifestó que física y mentalmente se siente bien. “Uno siempre está positivo y la salud siempre ahí, bien, y vamos a seguir adelante”.

Santana observó que en el conjunto hay un buen ambiente, “todo lo que he visto este año es positivo, todo el mundo está concentrado”, y definió al núcleo como un equipo joven y con mucho talento.

Explica que como lanzador muy experimentado, siempre está conversando con los jóvenes y “hay muy buena química”.

“Me han abierto las puertas los novatos, cada vez q aparo con ellos y tienen algún problema, yo trato de corregirlos y lo importante es que ellos escuchan, se dejan llevar, porque en béisbol uno nunca deja de aprender”, dijo sobre el recibimiento que le han dado menos experimentados.

Respondió con un “claro que sí” la cuestión de si su participación en la liga invernal está relacionada con su intención volver a las Mayores. Sin embargo, argumentó que eso es “un arma de doble filo, porque para conseguir contrato allá, hay que hacer un buen trabajo aquí”.

Santana dijo no solo estar dispuesto a aceptar oferta de algún equipo de Asia, como Japón o Corea, sino que le gustaría tener esa experiencia.

Sobre el tiempo que tiene sin lanzar en la liga invernal -temporada 2008-09-, como ha dicho durante la actual pretemporada, reiteró que siembre ha querido hacerlo con los Tigres, pero como tenía contrato de Grandes Ligas, sus organizaciones no concedían el permiso.

Se le preguntó cuáles han sido sus mejores momentos, en Grandes Ligas como en la LIDOM. En el caso último aseguró que fue durante su última temporada, 2008-09, cuando el Licey se coronó campeón, “y eso nunca se olvida”, así como el día en que lanzó un juego sin hit ni carrera combinado con el zurdo Dámaso Marte y el diestro Carlos Mármol contra las Estrellas en el round robin, victoria que le dio a los Tigres el pase para la serie final.

En cuando a Grandes Ligas, citó el la fecha en que lanzó juego sin hit (pero una carrera) el 27 de julio de 2011 para los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim ante los Indios de Cleveland.

Santana respondió preguntas de periodistas del país y el exterior en una conferencia virtual por la plataforma Zoom de los Tigres del Licey.

Sin Rotación

El dirigente Luis Sojo anunció que después de Santana subirá al montículo el prospecto número cinco de los Yankees, Luis Gil, quien al igual que el primero ha lucido muy bien en la pretemporada.

Sin embargo, informó que aún no tiene definida la rotación o los lanzadores de los próximos partidos, debido a que las constantes lluvias han impedido dar seguimiento a la preparación del cuerpo monticular.

Dijo que por los próximos cinco partidos seguirá igual que con Santana y Gil, con lanzadores con experiencia de abridores.

Indicó que tendría que esperar una o una y media semanas para poder definir la rotación. Cinco de los siete partidos de pretemporada programados por el Licey fueron suspendidos y quedó con marca de 1-1, victoria 5-3 sobre Estrellas y revés 3-2 en San Francisco ante los Gigantes.