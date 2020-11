Ervin Santana pone el ejemplo en los entrenamientos del Licey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Con 15 años en el más alto nivel y sin contrato en el béisbol organizado, Ervin Santana intentó lanzar con los Tigres del Licey en la temporada 2019-2020 y por alguna razón que no especificó, no se pudo.

Para la estación de 2020-21 que iniciará el 15 de octubre, el derecho nativo de San Cristóbal, 37 años, está desde el primer día de los entrenamientos de los felinos y aparte de servir como un ejemplo y guía para tantos jóvenes talentos con los que comparte, el estado de forma y dominio que exhibe son de un tipo de cabeza de rotación

Como muestra, dos botones: en un partido interescuadras el sábado 31 de octubre solventó 2.0 entradas con dos ponches propinados y los cuatro restantes bateadores dominados con rodados; el miércoles 4 de noviembre en el primer juego de pretemporada blanqueó a las Estrellas Orientales en los primeros 3.0 actos con tres ponchados y solo toleró un hit.

La motivación de incorporarse al béisbol invernal, que no lo hacía desde la temporada 2008-2009, “llega desde el año pasado, que hablé con Junior Noboa (el gerente general) para que me permitiera lanzar con los Tigres del Licey y no se pudo”, le dijo Santana a la reportera Sussy Jiménez para los medios de los Tigres.

“Pero este año me reporté temprano, le dije (a Noboa) que quería estar desde el primer día y me dijeron que no había problemas”, recalcó el derecho de 149 victorias, 127 derrotas y EFE de 4,09 en 15 temporadas con Angelinos de Los Ángeles, Reales de Kansas City, Bravos de Atlanta, Mellizos de Minnesota y tres partidos en 2019 con los Medias Blancas de Chicago.

Afirma que como el público, él también se quedó con las expectativas de tirar la campaña pasada con los azules, pero no se pudo.

Señala que la versión suya que los fanáticos pueden esperar es la misma que normalmente han visto por televisión en sus años de ligamayorista, a propósito de que la temporada dedicada a don José Manuel Fernández, ex presidente fenecido del Licey, comenzará sin público en las gradas.

“Siempre he querido lanzar con el Licey, pero tú sabes que los equipos (de Grandes Ligas) son ñoños y no le dan a uno la oportunidad de lanzar (en la liga invernal), pero no es realmente culpa de que yo no quiera, siempre he querido pitcher con los Tigres del Licey”, se reivindica Santana, quien ha vestido la gloriosa casaca en las temporadas 2004-05, 2007-08 y 2008-09, incluido en las semifinales y finales de los últimos dos.

Su presencia desde el primer día de prácticas del Licey (19 de octubre) en las instalaciones de los Rojos de Cincinnati, en el complejo Baseball City, Boca Chica, ha servido de referencia o ejemplo para numerosos prospectos, que al abordarlos, dicen que si Santana está desde el primer día fajado, ellos no pueden tener excusas para ausencias.

Entre el grupo de jóvenes talentosos que buscan actuar con el Licey se cuentan Luis Gil, Albert Abreu, Adonis Medina, Jean Carlos Mejía, Óliver Ortega, Ofreidy Gómez, Crístofer Meléndez, José Mesa Junior, Winston Nicacio, Andrew Pérez, Héctor Pérez y Emmanuel Ramírez.

“Eso me llena de gozo, porque estoy aquí también para ayudar a los que necesitan un poquito de ayuda, siempre ando exhortando a los pitchers y si veo algo mal, trato de corregirlos y doy gracias a ellos”, saluda Santana el reconocimiento de los jóvenes a su persona.

Comenta que todos esos muchachos que ha visto en los entrenamientos tienen un buen talento, buen brazo “y lo que tienen es que ser pacientes, saber que uno no se pueden desesperar en el béisbol, porque es un poco difícil, además de lo que está pasando (con el coronavirus) y que trabajen fuerte.

Dice ver muy bien la forma en que tanto la Liga de Béisbol como los Tigres del Licey están trabajando de acuerdo al protocolo para los entrenamientos y la temporada, realizando pruebas una vez por semana (los domingos) tanto a jugadores, coaches y todo el personal de la organización.

“Gracias a Dios que nosotros (por los jugadores) tenemos la cabeza bien puesta y estamos escuchando todo lo que ellos nos dicen para que la liga invernal comience en un buen punto”, refirió respecto al protocolo de Salud que implementa la LIDOM bajo la coordinación del Ministerio de Salud Pública.