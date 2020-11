Ernesto Jerez es nominado al Premio Ford C. Frick que otorga el Salón de la Fama de Cooperstown

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El trabajo del dominicano Ernesto Jerez sigue rompiendo barreras y mostrando la calidad de un profesional de la comunicación que ha podido mantenerse en el tiempo y es por ello que ha sido seleccionado como finalista para Premio Ford C. Frick 2021, presentado anualmente por el Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, el cual premia la excelencia en la transmisión de béisbol.

Ocho de las voces más respetadas y familiares del Pasatiempo Nacional de los Estados Unidos han sido nombradas finalistas del Premio Ford C. Frick 2021, ellos son: Buddy Blattner , Joe Buck , Dave Campbell , Dizzy Dean , Don Drysdale , Ernesto Jerez , Al Michaels y Dan Shulman .

El ganador del premio Frick 2021 se anunciará el 9 de diciembre y será homenajeado durante la presentación de premios del 24 de julio como parte del fin de semana del Salón de la Fama del 23 al 26 de julio de 2021 en Cooperstown, junto con el ganador del premio Frick 2020, según informó el portal oficial del Salón de la Fama.

We’re proud to announce the finalists for the 2021 Ford C. Frick Award: Buddy Blattner, Joe Buck, Dave Campbell, Dizzy Dean, Don Drysdale, Ernesto Jerez, Al Michaels and Dan Shulman. You can read more about them here: https://t.co/77SAL0N7Sa pic.twitter.com/zSZ6g29naV

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) November 2, 2020