Erika Ender le rinde tributo a su pasado y presente con su álbum MP3-45

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Empieza a unir melodías y letras a la edad de nueve años, composiciones que gracias a sus raíces panameñas, brasileñas, norteamericana y su ambiente multicultural, la hicieron darse cuenta del sentimiento universal más vivo en todos los seres humanos: el amor.

En el año 2000 compone para Chayanne el tema “Candela” obteniendo consigo reconocimiento internacional, con su disco “Ábreme la puerta” estrenado en 2004 participa en el Festival Viña del Mar y en el 2015 se convierte en coautora del éxito latino “Despacito”, canción que la colocó en los ojos del mundo.

Este viernes Erika Ender estrenó su nueva producción MP3-45, un tributo a su pasado y su presente que hace honor de forma melódica a sus orígenes. Ender aprovechó este momento para conversar con El Nuevo Diario sobre su trayecto en la música, sus vivencias, y su nueva producción musical.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la música?

Respuesta: La música inicia en mí desde el momento en que nací porque desde pequeña siempre estuve buscando canciones, tratando de cantarlas y llamando la atención de la gente que estaba a mi alrededor para que se sentara en la sala y vieran mi show diario (risas).

Hago mi debut profesional a los 16 años, en una gira que realicé por toda Latinoamérica con motivo a los 500 años del Descubrimiento de América, en el programa “Sábado Sensacional”. Allí hago una presentación con una pollera, el traje típico de Panamá.

P. ¿Influye en tu carrera musical las múltiples nacionalidades que confluyen en ti?

R. ¡Absolutamente! Es un tesoro que no tengo como agradecerle a la vida. El nacer en un hogar multicultural me permitió entender los códigos de distintos tipos de música de diferentes partes del mundo, incluso en otros idiomas y géneros.

P. ¿Cuál fue el primer sencillo que grabaste?

R. Irónicamente, el primer sencillo que grabe no fue mío. En 1992 un compañero del colegio quedó en tercer lugar en un concurso de poesía que yo había ganado el año anterior. Me molestó mucho porque para mí su poesía debió ganar el primer lugar.

Mi padre lo volvió una tamborera, un ritmo típico de Panamá, y terminamos grabándolo en vinilo.

P. ¿Quiénes son tu inspiración en la música?

R. ¡Es una lista interminable! (risas). Puedo mencionar algunos que de una forma u otra han influenciado en mi carrera: Gloria y Emilio Estefan, Michael Jackson, Armando Manzanero, Juan Carlos Calderón, Manuel Alejandro, Diane Warren, y Juan Luis Guerra me parece un artista completo en todas las formas posibles.

P. ¿Algún artista con quien te gustaría colaborar que todavía no has trabajado?

R. A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de colaborar con casi todos los artistas que he querido y que he admirado, pero si hay colegas con los que me gustaría trabajar. Me encantaría Bruno Mars, Céline Dion, y Juan Luis Guerra.

P. ¿Dónde te sientas más cómoda: en la interpretación o en la composición?

R. ¡Ay, es una pregunta tan difícil! La interpretación me encanta porque puedo tener un contacto directo con el público y porque puedo expresar lo que siento de una forma verbal, y la composición porque traduzco el sentimiento desde el corazón, y lo vuelvo letra y melodía. Ambas me gustan muchísimo, el premio más lindo sería cantar lo que compongo.

P. ¿Qué opinas tú sobre el estigma que existe en la industria musical de que algunos artistas prefieren tener sus compositores tras bastidores?

R. Una de las razones por las que decidí entrar a esta industria es por el respeto que se tiene al compositor. Es un trabajo loable que traduce sentimientos y emociones en letras.

Hoy creo que se ha perdido mucho, porque la industria al esconder a los que trabajamos detrás de cámaras no permite que se vean los héroes anónimos detrás de las canciones.

P. De las composiciones que has realizado, ¿Cuál es tu preferida?

R. No tengo una composición preferida. Quizás algunas me dan una recompensa mayor que otra, pero a todas les pongo el mismo amor.

P. Y de tu nuevo álbum, ¿Con cuál te sientes más identificada?

R. Cada una de las canciones del disco tienen algo especial. Con cada una de ellas forma parte de una gota de un océano que va formando un todo. Todas las canciones conforman un momento de mi vida que atesoro.

P. Sabemos que has navegado por diferentes géneros, ¿En cuál te sientes más tú?

R. No limito mi vida ni a géneros ni a un idioma en específico. Depende del momento, si estoy melancolía pues una balada, o si estoy feliz cualquiera que me levante el ánimo.

P. Desde la perspectiva de tu carrera musical ¿Qué lecciones te ha dejado la pandemia y el confinamiento?

R. Al principio fue entender lo vulnerables que somos. Creo que una de las cosas más lindas que he aprendido es la solidaridad, cuando algo te afecta a ti, es importante, pero si puedes evitar que afecte a los demás es doblemente importante. Al igual el respeto y el amor a los animales y a la naturaleza.

P. Háblanos de tu participación en “Despacito”, ¿Alguna vez te imaginaste que sería el éxito que hoy es?

R. Fonsi tenía la idea de dividir las silabas de la palabra “Despacito” y quería la frase “Vamos hacerlo en una playa en Puerto Rico” y yo le contesté “Hasta que las olas griten ‘¡Ay bendito!’”. De ahí comenzamos a armar la historia.

Quería hacer una transición a lo urbano de una manera cuidada y respetuosa, y todo eso lo fuimos trabajando en la letra y melodía. ¡Sabíamos que teníamos un gran éxito en la mano, pero nunca imaginamos que sería un éxito mundial!

P. Cuéntanos de tu nueva producción, ¿En qué te inspiraste?

R. Este álbum hace referencia y honor a mis raíces. Por eso también el disco viene en los idiomas que se hablaban en casa y los múltiples géneros que escuchaba.

P. ¿Qué significa el nombre de tu álbum: MP3-45?

R. Se llama MP-45 porque refleja dos épocas. El MP3 es el formato en que se escucha la música hoy en día y el 45 se refiere al 45RPM que era como se escuchaban los sencillos cuando era pequeña.