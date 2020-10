Erik Spoelstra sobre derrota ante Lakers: “Ganaron en el momento de la verdad”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Miami peleó, reaccionó, llegó con vida al final… y perdió. En un cuarto partido de las Finales muy igualado, los Lakers dieron el golpe definitivo en las últimas jugadas. Grandes defensas y acierto en tiros decisivos marcaron la diferencia para colocar el 3-1 a favor de los californianos en la lucha por el anillo.

Pese a la derrota, Erik Spoelstra no pudo achacar lo más mínimo a sus pupilos a la conclusión del juego 4. El entrenador de los Heat se mostró orgulloso el esfuerzo de todos y entiende que fueron pequeños detalles de los últimos minutos –Lakers cogió muchos rebotes ofensivos–, lo que terminó por decantar la balanza en su contra.

“Me encantó ver cómo compitieron nuestros muchachos. Me encanta cómo responden entre esas cuatro líneas. Este fue un partido de retornos en el marcador y es cierto que hubo algunos momentos decisivos en la recta final. Probablemente la conclusión es que ellos ganaron en el momento de la verdad”, explica.

No le falta razón al head coach del equipo de Florida. En varias jugadas de los minutos finales, sobre todo desde que Miami igualó el marcador a 83 puntos, los Lakers cazaron varios rebotes ofensivos en jugadas consecutivas. Pese a ello, los Heat siguieron en el partido y Jimmy Butler tuvo un triple para poner a los suyos por delante 91-90. Falló y seguidamente Kentavious Caldwell-Pope anotó justo desde la línea de tres puntos. Pequeños detalles que fueron acercando a los Lakers a la victoria.

Butler no se rinde

Si Butler no bajó los brazos ante las lesiones de Goran Dragic y Bam Adebayo, cómo va a hacerlo ahora. Por supuesto que un 3-1 es casi definitivo –solo se ha remontado una vez en la historia de las Finales–, pero si Miami cae lo hará dejando la última gota de sudor sobre el parqué; eso sí, el escolta recalca que deben jugar a la perfección para tener opciones. “Como siempre digo, son un equipo muy, muy bueno. Tenemos que jugar casi perfecto para vencerles”. No lo hicimos esta noche… Veremos lo ocurrido y aprenderemos de ello. No podemos perder otro partido”, concluye.