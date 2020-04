Erik Spoelstra quiere permanecer como técnico del Miami Heat

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Desde su llegada a la NBA en la temporada regular 2008-09 el técnico Erik Spoelstra atesora más de 500 triunfos al frente del banquillo de Miami Heat. Son 12 temporadas las que lleva al frente del equipo, y en la actualidad sigue con la misma ilusión y las mismas ganas que el primer día, tal como ha reconocido en una reciente entrevista al programa Sirius XM de NBA Radio.

“Micky (Arison) y Pat (Riley) han creado esta cultura. Y algunas personas podrían pensar que necesitan aventurarse por su cuenta para crear su propia imagen. Pero no tengo ese sentimiento. De hecho tengo un propósito y es el de llevar esta cultura y este legado a los futuros equipos. Es lo que disfruto. Es lo que me llena. Quiero mantener esta cultura todo el tiempo que me sea posible. No siento esto como un trabajo”, explicó.

Spoelstra, de 50 años, suma un registro de 564 triunfos y 387 derrotas, alzándose campeón de la NBA en dos ocasiones como técnico jefe (2012 y 2013), y en una como asistente del mencionado Pat Riley (2006).

Antes de oficializarse el parón de la competición, Miami Heat marchaba en la 4ª plaza de la Conferencia Este con un récord de 41-24.

