Erik Spoelstra destaca el trabajo de los jugadores de rol en el Heat

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El preocupante ascenso de jugadores que han entrado en los protocolos de salud y seguridad ha sido especialmente virulento con algunos equipos que han visto cómo se han quedado sin apenas efectivos.

Una situación ya de por sí complicada que en Miami se ha agravado debido a las lesiones. A la ausencia de Caleb Martin a causa de los protocolos COVID-19 se unen las de Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Markieff Morris y Victor Oladipo debido a problemas físicos.

En su ausencia, jugadores de rol como Duncan Robinson, Max Strus y Gabe Vicent han recibido una importante carga de minutos para hacer frente a las dificultades. Y su producción ha satisfecho las exigencias del head coach Erik Spoelstra.

«Estos muchachos son parte vital de nuestro programa de desarrollo de jugadores», afirmó el técnico según recoge el Miami Herald. «Chicos que no han sido drafteados y que tienen grandes sueños, que están dispuestos a esforzarse y que mejoran gradualmente con el tiempo. Eso es lo que he visto en estos dos tipos [Strus y Vicent]. Esto no es algo que haya sucedido de la noche de la mañana. Se necesita mucha perseverancia, confianza en uno mismo y una gran ética de trabajo para luchar cada día contra la adversidad o días en los que las cosas no salen como uno quiere.»

Si bien Robinson ya lleva varios años asentado en la rotación de Spoelstra, Vincent y Strus han tenido una trayectoria más complicada tras no ser seleccionados en los draft de 2018 y 2019, respectivamente. Un esfuerzo que empieza a devolver sus frutos pues ambos están registrando sus topes en minutos y anotación: Vicent (8,1 puntos en 20,1 minutos) y Straus (10,0 en 21,3).

Además, los Heat han conseguido sacar adelante sus compromisos. A pesar de la derrota sufrida este domingo ante Detroit, suman cuatro victorias en los últimos seis enfrentamientos, suficientes para mantener la quinta posición del Este a solo tres triunfos y medio de los Brooklyn Nets, líderes de la conferencia.

