Erik Spoelstra denuncia el menosprecio a Bam Adebayo

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Como cada año, los general manager de las diferentes franquicias han votado en la clásica encuesta anual, la cual en esta ocasión se compone de hasta 50 preguntas. Pues bien, una de las respuestas ha dolido especialmente al entrenador de los Miami Heat, Erik Spoelstra.

Cuestionado por el hecho de que haya sido elegido como el mejor entrenador de la NBA con un 73% de los votos, el head coach de la organización de Florida responde denunciando el menosprecio que ha sufrido uno de sus pupilos, Bam Adebayo, quien no ha obtenido un solo voto como mejor defensor de la competición estadounidense.

«Eso es simplemente increíble para mí. Creo que Bam es el mejor jugador defensivo de la liga y no puedo entender por qué no se le reconoce el impacto que tiene en ese lado de la cancha. Así que tendrá que demostrarlo nuevamente y hacerlo este año hasta que todos se den cuenta», comenta en declaraciones recogidas por Anthony Chiang de The Miami Herald.

En el mencionado apartado el más votado ha sido Giannis Antetokounmpo con un 40%, a quien le siguen otros como Jrue Holiday, Draymond Green o Marcus Smart. Adebayo no aparece por ninguna parte y Spoelstra avisa que irá a por el Jugador Defensivo del Año.