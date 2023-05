Erik Spoelstra define como «una bendición» los problemas sufridos

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Miami pisa la pista dando la impresión de ser un equipo curtido en mil batallas. Cada balón, cada jugada, cada decisión… Los Heat no serán el equipo más talentoso de estos playoffs, pero sí pueden ser los más preparados; tanto como para llegar al Garden y robar el factor cancha ante Boston a las primeras de cambio.

Justo sobre esto ha hablado Erik Spoelstra. El entrenador jefe de Miami cree que lo que se está viendo en estos momentos de sus chicos se debe a la regular season que han vivido repleta de problemas.

«Fue una bendición poder pasar por todo eso. Nunca había sido parte de una temporada regular como esta, y creo que todos crecimos y mejoramos a partir de eso. No dejar que los problemas sufridos derrumben nuestro espíritu, sino realmente endurecernos, estar más unidos y desarrollar a partir de ahí ese tipo de determinación y perseverancia que se necesita en playoffs», explica.

Tras una complicada regular season que finalizó con 44-38, los de Florida tuvieron que hacer frente al play-in, en el cual cayeron ante Atlanta Hawks para posteriormente sellar su billete a la postemporada derrotando a Chicago Bulls. Fueron las últimas experiencias en dar forma al grupo.

«Si no hubiéramos pasado esos momentos, esas derrotas aplastantes en el último segundo, y luego también teniendo a muchos chicos fuera durante tiempo prolongado… Entonces tal vez algunos de los muchachos que han contribuido tanto para nosotros en la postemporada no hubiesen tenido la confianza para hacerlo. Realmente no me gusta esa narrativa de que solo importan los playoffs. Creo que somos un ejemplo perfecto de lo contrario», concluye.

