Erik Roberto entrega juguetes a niños de bateyes en SPM

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORIS. – El dominicano radicado en Nueva York, Erik Roberto, conocido como “el artista de la pigmentación capilar”, se unió a la celebración del Día de los Reyes de su pueblo natal San Pedro de Macorís alegrando a cientos de infantes que no tenían un juguete en un día tan importante.

Más de 300 niños que año tras año esperan con alegria esta hermosa actividad, recibieron regalos en una colorida celebración que incluyó un show artístico con payasos, concursos y bailes, además degustaron de golosinas y refrigerio.

Roberto, entregó muñecas, bicicletas, juegos educativos, guitarras, pelotas, bates de jugar beisbol, bola de baloncesto, entre otros juguetes a decenas de niños y niñas cuyas familias viven en condiciones de vulnerabilidad en los bateyes Isabel, Anita y Las Pajas pertenecientes al Ingenio Consuelo de esta provincia de zona este del país.

“Como de costumbre estamos llevando alegría a los niños de los bateyes más necesitados y eso para mi no tiene precio, quiero seguir haciéndolo año tras año. Siempre he tenido una visión diferente de lo que es compartir, no se necesita riqueza, solo se necesita un corazón noble y dar sin que nos sobre. No tiene que sobrar la comida ni el dinero para nosotros poder impactar en la vida de los menos pudientes”, manifestó Erik Roberto al momento de la entrega.

El joven criollo que lleva más de diez años apoyando diversas causas benéficas en el país, es el responsable de las transformaciones capilares de figuras de la talla de Kenny Smith, Jose Reyes Alajaza, Brea Frank, Helpin Restituyo (El Profe), DJ Funk Flex, Tyhem Commodore, Deron Williams, entre muchos otros.

