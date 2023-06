Eric Lewis no arbitrará en las Finales de la NBA tras su polémica en redes

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Eric Lewis no ha sido elegido entre los 12 árbitros que se encargarán de dirigir los partidos de las Finales, y no precisamente por causas relacionadas con su trabajo en pista. Tras haberle sido asignados varios partidos muy importantes en estos playoffs y haber estado presente en las últimas cuatro Finales, su presunta polémica en Twitter le ha impedido poder participar en las de 2023, pues la liga no ha querido incluirle en la lista mientras siga estudiando el incidente.

«En cuanto a Lewis y el asunto de las publicaciones en redes sociales, seguimos investigando la situación y no trabajará durante las Finales» comentó Mike Bass, representante de la NBA.

Lewis está siendo actualmente investigado tras el descubrimiento de una cuenta anónima en Twitter que se dedicaba a defenderle de críticas de los aficionados y a debatir sobre sus señalizaciones. Aunque su tono era conciliador y no hubo ninguna falta de respeto por su parte, podría suponer un problema para Eric en caso de que se demuestre que estaba tras ella, pues los colegiados tienen prohibido hablar en público acerca del arbitraje. Y en caso de que no, como mínimo ya le ha costado su puesto en los encuentros más importantes del año.

Relacionado